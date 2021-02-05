金漫華山町一泊二食住房專案 享自助式早餐 黃金熔岩炸雞午茶套餐

在無法出國的環境下，國旅市場趨於熱絡，天成文旅-華山町推出限定優惠「金漫華山町一泊二食住房專案」，即日起至2021年6月30日凡透過官網或電話訂房，不分平假日入住精緻雙人房一泊二食只要2,188元，3月7日前搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元，春節過年期間搭配台北加碼GO入住含餐每晚1,488元，等同兩人同行平均一人只要744元。

住宿一晚享自助式早餐、黃金熔岩炸雞午茶套餐、加贈黃金寶比存錢筒、喜迎金春金光閃閃糖果盒、餐酒館抵用券等多重好禮，入住看展「藝」猶未盡，2021第一季迎來1950年代溫潤質樸的老印記，本期展覽邀請到兒童繪本比賽常勝軍林繼勝，即日起至4月25日於一樓大廳藝術展演空間展出「幸福的角落」，透過藝術陶冶生活，樂活假期金漫華山町。

天成文旅-華山町推出限定優惠「金漫華山町一泊二食住房專案」，即日起至2021年6月30日凡透過官網或電話訂房，不分平假日入住精緻雙人房只要2,188元，精緻三人房2,788元，華山四人房3,388元，春節過年期間每房需加價300元使用 (2021年2月11日至2月14日)，專案依房型人數贈送早餐、黃金熔岩炸雞午茶套餐以及華山町餐酒館調酒百元抵用券，並獨家贈送黃金寶比存錢筒1個以及柑仔舖DIY挑糖趣喜迎金春金光閃閃糖果盒，2021年3月7日前倘若搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元(請依政府公告為主)，詳情請洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。

專案贈送的「黃金熔岩炸雞午茶套餐」選用新鮮棒棒雞腿與腿排肉，以西芹、紅椒、大蒜與鹽醃24小時入味，以兩段油炸工序，先以180度高溫酥炸鎖住肉汁，再以200度高溫逼出多餘油脂，造就酥、嫩、香、Juicy四大美味兼具的炸雞，最後霸氣淋上香濃起士醬好看好吃又好拍，飲品則有鳳梨、蘋果與柳橙三種口味的果汁任君挑選，想微醺的朋友也有柏克金啤酒可以輕鬆選擇。《未滿18歲禁止飲酒》

天成文旅-華山町全新設施「柑仔舖」，以懷舊復古設計復刻80年代台灣古早味零食專賣店，遴選近30款懷舊零食，有口笛糖、梅子棒棒糖、橡皮糖、巧克力足球…等，專案搭配贈送的「喜迎金春金光閃閃糖果盒」房客可至飯店柑仔舖DIY自行挑選糖果免費裝入盒內帶走，重現兒時的美好，為旅途留下甜蜜回憶。而「黃金寶比存錢筒」是飯店品牌IP角色代言人-寶比化身為可愛實用的存錢筒，養成儲蓄的好習慣是生活上不可或缺的療癒小物，是別具飯店特色且最發財、最福氣的選品。

天成文旅-華山町位於一樓的藝術展演，即日起至2021年4月25日則推出「林繼勝-幸福的角落」展覽，畢業於玄奘大學藝術與創意學系的林繼勝，從小展現了對於繪畫的天賦，在學期間連續三年在大專組全國學生繪本創作屢創佳績，2017年以《五層樓仔》榮獲特優的殊榮，同時在2020年也以《幸福的角落》入圍第32屆信誼幼兒文學獎。

「我想塑造出昭和時代的懷舊感，這些日式瓦片與鐵皮都是小心翼翼的經過裁切後組裝成型，以及這些小動物也是希望增添一些童趣感。」講起手中的微型裝置老屋，繼勝滔滔不絕的講起創作的心路歷程，可以真切的感受到他對老東西的執著與愛戀，本次展出為林繼勝個人首展，也是兒童繪本《五層樓仔》與《幸福的角落》的繪本展，現場共計12件繪本手繪草圖首次展出，另有兩棟手作微型裝置老屋，以及「華山鳥瞰圖」重現1950年代的華山町風華，老屋新生的活絡與復甦承載了文化的重量，承襲品牌精神透過創作保留時代印記，也是天成文旅-華山町鼓勵藝術創作者一直在做的事。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成文旅-華山町本次推出的專案相當物超所值，伴隨國旅市場趨於熱絡，搭配台北加碼GO入住精緻雙人房含餐平假日每晚1,188元，並且看準春節出遊商機，春節過年期間搭配台北加碼GO含餐每晚1,488元，等同兩人同行平均一人只要744元即可住宿一晚、享有自助式早餐、黃金熔岩炸雞午茶套餐與飯店多重好禮、免費參觀飯店藝術展覽等，相當適合計畫北上出遊的旅客，預估專案可帶動業績提升二成左右。」