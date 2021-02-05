翁山蘇姬又一重要幕僚被捕 200名師生抗議政變

緬甸一所大學今天有數百名師生抗議軍方發動政變以及擴大逮捕前政府官員，政變已招致全球譴責和再度制裁的威脅。

緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint）1日遭軍方扣押，今天翁山蘇姬的重要幕僚溫廷（Win Htein）也遭軍方逮捕。

這場政變終結了曇花一現的10年民主政治，此前緬甸經歷過數十年的軍事暴虐統治。此事令人震驚，美國總統拜登呼籲緬甸軍方交出權力。

位於仰光的達貢大學（Dagon University）今天約有200名師生發動抗議，他們做出三指手勢，並高唱革命歌曲。

一名大學講師告訴法新社：「身為一名公民，我完全無法接受此次軍事政變，我們必須拒絕獨裁統治。」

師生在校園內遊行，學生揮動紅旗，這是翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟（NLD）的代表顏色，並高喊「蘇媽媽萬歲」。

一名學生說：「我們不會讓我們這一代在這樣的軍事獨裁統治下受苦。」

在達貢大學師生舉行抗議的數小時前，全國民主聯盟新聞聯絡人齊托（Kyi Toe）表示，溫廷在他女兒的家中遭到逮捕。

79歲的溫廷是曾服刑多年的政治犯，因倡議反對軍事統治而屢次進出監獄。他被視為翁山蘇姬的得力助手，常接受國內外媒體採訪，闡述翁山蘇姬的想法。

他在被捕前接受當地英文媒體「緬甸邊疆」（Frontier Myanmar）採訪時表示，發動軍事政變並「不明智」，軍方領導人「已把國家帶往錯誤的方向」。