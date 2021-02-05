台中醫陪居檢女友過夜惹爭議 二採陰 已向醫院提辭呈

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中市一名女子在居家檢疫期間2度讓醫師男友到住處留宿，台中市政府衛生局今（5）日公布這名醫師男友第2次採檢結果為陰性，可恢復正常生活，但醫師男友已向醫院遞辭呈。

台中市南屯區一名20多歲女子1月26日從中國返台，居家檢疫期間2度讓男友到住所探視過夜，違反武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定，市府除重罰新台幣20萬元，並於4日採檢，並強制移送集中檢疫所安置；女子檢驗結果為陰性，將檢疫到10日，如果持續無症狀，就不用再採檢。

醫師男友部分，衛生局說，要求男友自1月30日起暫停上班至少7天，落實自主健康管理，並於1月29日首次採檢陰性，二採結果今天出爐，也是陰性，依規定可回院上班，但外傳該醫師已向醫院提辭呈，院方今日已證實。

院方表示，因個人生涯規劃，該醫師於3個多月前就計畫2月底離職，預計到其他醫院服務，過夜風波爆發後，便向院方遞辭呈。

由於醫師明知故犯防疫規定引發爭議，院方表示，醫師行為需開人評會決定如何處理，但因醫生已提辭呈，後續還要討論。

衛生局長曾梓展呼籲居家檢疫民眾，務必遵守不得外出及「一人一戶」規定，如果違規，市府必定嚴懲重罰，絕不寬貸。居家檢疫期間如果有相關需求，可打電話到市府關護中心或1999市民專線洽詢，市府將全力協助民眾度過檢疫期。