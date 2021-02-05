「寒冬送暖，力麗傳愛」 力麗社福基金會響應愛心大平台贈保暖巾

從歷史建築、人文藝術關懷到社會福利的力麗社會福利慈善事業基金會，以「Back to 1919」為主題，要在板橋車站舉辦畫展，卻因緣際會響應新北市好日子愛心大平台，於5日捐贈2,138條保暖巾、市價近80萬元，基金會執行長盧秀卿表示，今年冬天特別寒冷，有幾波寒流，藉由「寒冬送暖，力麗傳愛」，號召許多企業老闆共同響應，希望為新北市的獨居長輩帶來一股暖流。

捐贈活動由新北市政府社會局長張錦麗代表受贈，兩位徐姓、吳姓長輩，也在佈老志工的陪伴下，參加捐贈活動，由盧秀卿和張錦麗幫忙繫上保暖巾。力麗集團郭銓慶特助、也是力揚機電公司董事長黃維安表示，力麗集團以紡織業起家，保暖巾是由集團關係企業所生產，繫在脖子上可增溫幾度。

盧秀卿表示，基金會於民國94年成立，致力於兒童、青少年、婦女與老人的福利服務，也著重於藝術文化展覽、教育與藝文活動推廣。基金會董事長郭銓慶在卸下建設事業後，開始從事歷史建物和古蹟的保存，於2018年成立「Back to 1919」，因當年台灣有許多經典建築誕生，希望藉由藝術作品回顧台灣歷史和文化。

盧秀卿說，基金會計畫於今年6月要在板橋車站舉辦新北畫展，籌辦過程中，透過文化局、農業局認識了新北市愛心大平台，因此號召一群好友，包含力揚機電、瑪菲司、台鹽綠能、隆城企業、巧風實業、立詰企業、三普健康生活、古董賓士協會和台北市及中華民國土木技師公會等，共同贊助這次活動。

張錦麗表示，侯友宜市長成立大平台的目的，就是要讓行善者有出處，需要者有資源，感謝基金會和所有贊助單位，新北市有3,400多位獨居長輩，平時有佈老志工關懷，或送便當，或送物資，2,138條保暖巾將由志工分送給長輩，讓他們在寒冬中感受社會的溫暖。