集保鎖定資訊資安大獵才 建構金融生態系

新冠肺炎加速全球數位轉型的速度，集保結算所「超前部署」，把數位轉型、平台創新等理念融入經營的核心價值中，並導入敏捷式開發（Agile Development），董事長林修銘談到，作為證券商、投信業、票券商、期貨業以及保險業五大金融業後台，集保結算所不但積極發展數位化業務、大數據應用與分析；同時，也要重視資安管理與建置，才能打造利他共好金融生態系，因此具有上述專業能力的人才，將是今年獵才的重要目標。

金管會近期陸續推動「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策，確立我國資本市場未來發展架構，而集保結算所很早就開始布局，串接各平台業者、資通訊業者，以及金融科技業者以建構數位化資本市場後台環境，業務範圍橫跨B2B、B2B2C以及B2C，具體而微包括集保e存摺、股東會電子投票平台、基金資訊觀測站、公司投資人關係整合平台（IR平台）等。

集保結算所透過數位轉型打造整合型後台服務，林修銘認為，大數據分析暨應用、資安防禦是公司未來業務發展的重中之重，因為後台單位肩負的最重要責任莫過於維護保管資產安全並強化投資人信任，尤其數位服務兵分多路，急速發展之際，資安就是風險控管的保護傘，業務數位化與資訊安全兩者要齊頭並進，不可傾斜一方！

近年來勒索病毒攻擊不同產業時有所聞，連金融業也不例外，因此集保結算所於2017年即成立資訊安全專責單位，確保我國金融市場相關後台環境安全無虞，並積極配合主管機關「金融資安行動方案」的推動與落實。

在集保結算所推行數位化蛻變為數據公司（Data Company）的過程中，林修銘說：「人才，是決定數位轉型成功與否的關鍵」，從金融業大舉爭取數位人才加入，可以看得出各公司對於補強相關人才的戰力有極高的急迫性。以去年為例，集保結算所召募19名菁英，就有14名與資訊、資安相關，而今年預計召募16名新血，當中資訊類即占11名，盼對於優化我國資本市場後台制度有志者加入，共同打造更優質的資本市場。

除了徵才，集保結算所積極導入敏捷式開發與機器人流程自動化（RPA），並建構Team Building協作模式，打破以往部門藩離，以專案為核心，跨部門組成小組來執行各項業務，透過各部門的種子同仁培養數位轉型思維，接著擴散到一般員工、中階，乃至高階主管，透過全方位思考，把數位轉型融入到無形的企業文化中，並達到互相學習、傳承經驗的效果，為建置我國更完善數位金融基礎而努力。