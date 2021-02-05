台美供應鍊合作座談聚焦半導體、CPTPP　王美花：台美互補互賴

台美半導體供應鏈合作前景座談會5日在經濟部舉行視 訊會議，經濟部長王美花（圖）受訪轉述會中內容表示 ，這次座談會主要是雙方業者交流並聽... 台美半導體供應鏈合作前景座談會5日在經濟部舉行視 訊會議，經濟部長王美花（圖）受訪轉述會中內容表示 ，這次座談會主要是雙方業者交流並聽取意見，會議上 最常被提到的字為interdependence（相互依賴）這個 字。 中央社記者張皓安攝 110年2月5日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台美雙邊今 (5) 日舉辦繁榮夥伴供應鏈合作座談，與會人士眾星雲集，包括美國半導體協會、高通、康寧、台灣半導體協會 (TSIA)、台積電等代表出席，台灣經濟部長王美花亦參與並致詞，強調兩國在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，並預告下次談5G、電動車。

為強化供應鏈合作，美國在台協會及台灣駐美代表處5日共同舉辦「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)合作備忘錄」架構下之首場供應鏈產業座談會，邀請雙方業者、智庫與全國性產業協會對話，透過由下而上的模式，由業界先行對話及提出政策建言，後續再透過政府對話形成政策，以有效深化雙方產業鏈結。

台美經貿對話今與會的美方人士包含科技創新基金會 (ITIF)、美國半導體協會 (SIA)、高通、康寧代表，台灣方面則有國際半導體產業協會 (SEMI)、台灣半導體協會 (TSIA)、台積電等代表出席，估會議參加人數逾百人，在企業界方面有許多美國財星 500 大企業指派高階主管出席。

王美花表示，台美合作從 1970 年就開始，在電子產品、半導體上有非常深厚的合作夥伴關係，隨著電腦、筆電、手機應用持續發酵，台美雙方可望創造更多產值、就業機會，尤其是在半導體產業上，台美長久以來的分工關係，也凸顯「互相依賴 (Interdependence)」關係。

王美花舉台積電為例，指其有不少設備、材料是向美方購買，產品也賣給美國晶片設計商，包含高通、輝達等，因此雙方分工模式，已經形成互補、互相依賴的趨勢。

會中台美雙方業界亦持相同看法，並多次強調臺美在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，已為臺美奠定在全球半導體產業的領導地位。業者除認為未來應進一步加強人才、研發與投資交流外，也強調智慧財產權與營業秘密保護的重要性，並認為台美應結合理念相同國家組成聯盟，共同保護科技研發成果。另針對各界關切的車用晶片短缺問題，美方官員與產業協會對於我國政府與業者積極協助表達感謝。

除了產業深化合作，會中業者也呼籲台美應加入CPTPP及簽署雙邊貿易協定，以進一步深化供應鏈合作，並建議雙方政府應透過WTO推動資訊科技協定進一步擴大，促進全球半導體貿易自由化。