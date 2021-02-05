澳洲關切新疆人權後 中國再發布留學預警

中澳關係持續惡化，澳洲外長昨天敦促中國允許聯合國人權專員進入新疆調查人權問題後，中國教育部今天再對澳洲發布留學預警，並稱澳洲多地連續發生中國留學生遇襲的惡性事件。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）報導，英國廣播公司（BBC）3日報導揭露中國新疆拘留營對維吾爾族婦女進行性虐待和酷刑後，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）4日表示，這些關於系統性酷刑折磨和虐待婦女的報導「令人深感不安」。

她說，澳洲一直表達對新疆侵犯人權的特別關切；澳方認為透明度至關重要，會繼續敦促中國允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在內的國際觀察員，儘早進入新疆進行不受限制、有意義的調查。

對此，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會回應稱，中方早已向聯合國人權高級專員發出邀請，請她到新疆訪問，雙方正就此保持溝通。

但他強調：「我們也堅決反對任何國家、任何人，打著人權旗號干涉內政，反對任何人鼓吹到新疆搞有罪推定式的所謂『調查』。」

澳洲對新疆人權表達關切後，中國教育部官網今天發布「2021年第1號留學預警」，宣稱近期澳洲多地連續發生中國留學人員遭遇襲擊的惡性事件，對在澳留學人員的人身安全造成嚴重威脅。

中國教育部並稱，當前全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情形勢依然十分嚴峻，國際旅行仍存在較大風險。提醒廣大留學人員，充分做好安全風險評估，「謹慎選擇赴澳或返澳學習」。

這不是中國教育部首度對澳洲祭出留學預警。

去年7月，澳洲政府宣布暫停與香港的引渡協議，以及延長港人簽證後，中國教育部隨即對澳洲發布「2020年第1號留學預警」，並指控疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。