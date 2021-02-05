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蓋亞那毀「台灣辦公室」協議　民進黨批中國霸道、國民黨要外交部道歉

外交部原訂在蓋亞那設立辦公室，但不到一日蓋亞那便因中國壓力而片面終止雙方協議

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/05 16:00
蓋亞那國旗（Pixabay 照片）

蓋亞那國旗（Pixabay 照片）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）外交部週四（４）宣布，將在南美洲蓋亞那首都喬治城設立「台灣辦公室」進一步深化雙方經貿關係，蓋亞那卻隨即因中國壓力而片面終止雙方協議，對此台灣執政黨民進黨痛批中國「霸道、低級」，國民黨則要求外交部向國人道歉，並由政務官員負起政治責任。

民主進步黨今（５）日表示，中國再次伸出「政治黑手」，施壓蓋亞那政府，導致「台灣辦公室」被迫終止設立，「面對中國這樣國際惡霸的行徑，民主進步黨要表達嚴正的抗議與譴責。」

民進黨表示，中國「強逼」蓋亞那與台灣終止協議，這種惡霸的行為，台灣應該不分朝野、不分黨派齊聲譴責，也呼籲世界民主各國，必須正視中國邪惡的本質及國際惡霸的行徑。

中國國民黨則批評民進黨政府「炒短線式」的外交作為，民進黨政府「去年花費巨資於索馬利蘭（未獲任何聯合國會員國正式承認）設處已引起議論紛紛，目前只見外交人員苦守據點，這次再到幾乎沒有互動的蓋亞那試圖設處，同樣花費許多的人力與資金，結果一場空」。

國民黨國也呼籲民進黨政府不可所有錯誤都輕易歸責於「中共打壓」，「國民黨要求外交部說明此次決策的過程及考量，對於無法維護我國尊嚴、浪擲如此多的資源的外交操作，向國人道歉，並由政務官員負起政治責任。」

國民黨也質疑，台灣外交關係不可能與兩岸關係脫鉤，呼籲總統蔡英文及其國安、外交團隊「不要再掩耳盜鈴，應找到緩解兩岸關係的鑰匙」。

不過國民黨稱蓋亞那外交部在聲明中稱將繼續遵守「一個中國原則」並不正確。蓋亞那實際上表示將繼續遵守一中政策（one China policy）而非一中原則（one China principle）。中國使用的一中原則認為台灣為中國不可分割的一部分，然而以美國政府為首的一中政策認知到中國的主張，但對台灣地位則採未定位論。

國民黨也呼籲中共當局，「不應打壓中華民國的國際空間，台澎金馬的兩千三百萬人有對外交往與參與國際的權利，從來不附屬於中共當局之下。」
國民黨
民進黨
蓋亞那
外交部
中國

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