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【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情

防疫措施嚴格實施，場內達6000人就限1出1進，民眾費時三小時入場仍不減熱情

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/05 17:26
台北國際動漫節熱鬧登場，疫情不減民眾參觀熱情。(圖/台灣英文新聞)

台北國際動漫節熱鬧登場，疫情不減民眾參觀熱情。(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林于雯 台北採訪報導）2021第九屆台北國際動漫展於昨(4日)在世貿一館熱鬧登場，如同以往有不少動漫迷一大清早就來排隊，只為搶購限量周邊商品；今年受到武漢肺炎疫情影響，主辦單位為遵守社交距離規範，今年進行嚴格入場管制，場外有不見盡頭的排隊人龍，但漫迷仍耐心在外排隊等候入場。

【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情

排隊民眾皆保持距離，隊伍已不見盡頭。（圖/台灣英文新聞）

主辦單位指出，今年共有57家廠商、約420個攤位參展，5天展期將會執行各種防疫措施，包括實名制入場、全程配戴口罩，及量額溫、噴酒精等，額溫超過37.5℃者則不得入場。此外，官方也規定場內達6000人就限1出1進，雖會大大減緩入場速度，有些人光是買票和進場，就等了將近三個小時，不過現場的民眾也表示，和去年相比，場內變得寬敞許多，也能體諒主辦單位的作法。

今年三大出版龍頭台灣角川、東立出版，及尖端出版，都考量到疫情而缺席此次的動漫展，並將限量商品轉以網路販售。雖然現場有不少粉絲對此表示失望，不過許多高人氣動漫仍現身展場，吸引大量人潮在代理商攤位外排隊，例如代理《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》的木棉花，以及代理《寶可夢》、《名偵探柯南》的曼迪。

木棉花的業者表示，雖然疫情影響許多人的參展意願，但粉絲們仍然熱情不減，對於動漫周邊產品抱持高度期待。因此，為了防止大量人潮擠爆攤位，廠商除了將現場空間加大、人流管控在100位以內，也透過購物分流來販售福袋，讓無法到現場參觀動漫展的民眾也能買到商品。

【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情

一早就來展覽排隊買福袋的民眾開心對鏡頭秀出戰利品。（圖/台灣英文新聞）

【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情

現場也有許多動漫迷cosplay，成為展場焦點。（圖/台灣英文新聞）

【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情

【展覽資訊】

展出時間：2021年2月4日（四）至2月8日（一）

展出地點：台北世貿一館

展期票：150元

備註：120公分(含)以下兒童免費入場，須由家長購票陪同；120公分以上兒童請購票入場參觀。65歲以上長者及身障人士憑證免費入場，陪同者需購票入場。
台北國際動漫展
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動漫
武漢肺炎
2021第九屆台北國際動漫展

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更新時間 : 2021-02-05 20:02 GMT+08:00

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