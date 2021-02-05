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全國唯一CSR管理師證照班 成就企業最愛永續關鍵人才

全新第8期企業永續管理師證照培訓班熱烈招生中

By 台灣英文新聞
2021/02/05 15:51
照片來源：<a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://tai...

因應國內外企業永續最新發展趨勢及業界人才需要，台灣永續能源研究基金會（TAISE）開辦的第8期企業永續管理師證照培訓班平日班（周五上課）與假日班（周六上課），110年3月5日至6日開課，為期十周，歡迎社會大眾、大專院校畢業生踴躍報名，透過精湛課程學習與互動，成為企業最愛的CSR關鍵人才。

企業永續管理師證照培訓班每期吸引跨領域產業先進報名參訓，共同學習CSR專業知能與企業永續最新趨勢。前七期企業永續管理師證照培訓班招生踴躍，獲得超過半數上市櫃公司的支持及肯定，346位學員中有四位董事長、六位獨立董事、十位總經理，接近半數皆為經理級以上之中高階主管，2020年台灣企業永續獎(TCSA)獲獎企業中有超過五成企業代表參加課程。

企業永續管理師課程以堅實的培育機制，協助學員穩健扎根，學習環境、經濟、社會及公司治理等各面向企業永續管理技能，精準掌握國際趨勢脈動，幫助學員通過考核獲頒證照，成為業界認可之企業永續管理師，擔任推動CSR的執行者，並在企業、機關（構）或組織邁向永續發展的過程中扮演關鍵角色，傳遞社會責任核心價值，致力國家及社會的永續發展工作，是企業人士轉職進入CSR相關職涯領域的必修學程。本期因應肺炎疫情影響，每班僅招收30名，名額有限，欲報名者從速！課程內容及報名方式可上網（https://reurl.cc/r8Wkgb）查詢，竭誠歡迎各界報名參訓。

更新時間 : 2021-02-05 20:01 GMT+08:00

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