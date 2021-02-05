德商在台商業信心調查報告結果發表會: 63％在台德商預估2021年台灣經濟將成長

德國經濟辦事處在今（2021）年2月4日偕各產業德商代表假香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦「2021年台灣經濟展望會」及「2020德商在台商業信心調查報告」結果發表會。此份調查係德經處自2020年11月24日至2021年1月12日間，針對251家在台德商進行的問卷結果，並於會後針對台灣2021年經濟與政治觀點進行討論與分析。

2020年調查結果顯示，台灣經濟發展要較前五年更受德國企業青睞。63.3%的德商就題「如何看待2021年台灣整體經濟發展」答覆非常樂觀及樂觀，與去年數據25.8%相比上升了37.5%；亦有高達65.4%的受訪企業在題「如何看待未來三年台灣整體經濟發展」答覆非常樂觀及樂觀。由於德商看好台灣經濟前景，在題「是否計畫兩年內在台灣另行投資」中，44.6%的受訪企業採樂觀態度，為近五年新高。

受到新冠肺炎疫情影響，逾18%的企業於去年三月德經處的快速調查中預計營收將下降30%以上，然實際收益平均僅下降7.9%，因新冠肺炎疫情而獲利的公司比例更從2.6％大幅上升至19.8％。此外，93.1%的企業表示未因疫情影響而裁員。

據調查，三個擁有最大的成長潛力的產業為工業4.0/智慧機械、以電動車與自動駕駛為主軸的汽車產業，以及數位化產業(諸如物聯網、人工智慧、軟體)，其次則如生物醫學、醫療保健和生命科學(24.2%)及再生能源。

「2021年台灣經濟展望會」及「2020德商在台商業信心調查報告」結果發表會相當榮幸能邀請到經濟部王美花部長及德國在台協會王子陶博士處長作為特別來賓到場致詞，德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長賀軒也將以專家角度分析台灣來年的經濟前景及挑戰，五間知名德商代表也將針對所屬產業發表對該產業前景的意見。

講者群有香港商信可股份有限公司台灣分公司 Antoine Bouin 總裁、台灣西門子 艾偉 總裁暨執行長、台灣賓士股份有限公司 高明漢 總裁、德國外貿與投資處 賀軒 台灣及菲律賓處長、台灣默克集團 李俊隆博士 董事長、安能亞太有限公司 韋名凱 總經理。

2020年商業信心調查報告重點數據：