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在英國佯裝新聞工作者 3名中國間諜遭驅逐

By 中央社
2021/02/05 15:30
英國當局過去一年內驅逐了3名在英國佯裝新聞從業人員的中國間諜。圖為英國倫敦希斯洛機場（美聯社圖片）

英國當局過去一年內驅逐了3名在英國佯裝新聞從業人員的中國間諜。圖為英國倫敦希斯洛機場（美聯社圖片）

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）披露，英國當局過去一年內驅逐了3名在英國佯裝新聞從業人員的中國間諜。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天引述不具名政府高層人士說法報導，據了解，這3名中國間諜是隸屬中共國家安全部的情報官員。

報導指出，「他們的真實身分遭軍情五處（MI5）揭露後，已被迫返回中國」。軍情五處為英國國內情報機構。

消息人士表示，這3人聲稱自己「替3個不同的中國媒體機構工作」，還說3人都是在過去12個月內入境英國。

報導並未透露這3間中媒機構名稱。

由於英國批評北京當局對香港和新疆的打壓，加上英國以安全隱憂為由，禁止國內5G網路使用中國華為技術有限公司設備，英中關係日益緊張。

英國通訊管理局（Ofcom）發現中國環球電視網（CGTN）所有權結構為中國國有，違反英國法律，今天撤銷其廣播執照。

通訊管理局表示，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited），對於中國環球電視網「並不負有編輯責任」。因此，「星空華文傳媒不符合管控執照服務的法律要求，並非合法的執照持有人」，且將執照移轉給另一個媒體集團，仍有可能與中共有瓜葛。

更新時間 : 2021-02-05 20:01 GMT+08:00

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