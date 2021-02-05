美股、半導體助陣　台股5日封關給力 17日牛年接棒開市　

台北股市封關日表現強勁，終場收漲0.61%至15802.40點。（中央社資料照） 台北股市封關日表現強勁，終場收漲0.61%至15802.40點。（中央社資料照）

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美股4日齊揚，台股在封關日表現強勁，在台積電、聯發科等半導體類股領軍帶動下，今（5）日指數開高走高，盤中一度勁揚231點，直逼16000點，惟近關情怯，終場收漲0.61%至15802.40點，成交金額新台幣2,804億。

台積電、聯發科成多頭雙箭頭，航空股長榮航、華航聯袂上漲，造紙、玻璃、橡膠、汽車類股也向上拉抬，讓台股在封關日展現多頭氣勢。

封關日收盤共有501家股價上揚，327家下跌，134家持平。

成交量前5名個股為友達、群創、富邦VIX、華邦電、元大台灣50反1。漲幅前5名個股為基勝-KY、聯詠、麗清、聚鼎、天鈺。跌幅前5名個股為東華、雷虎、凱羿-KY、天瀚、富邦VIX。

法人指出，台股站回所有均線，多頭防守月線15701點成功，顯見資金仍持續湧入股市，近期選股方向以去年第4季財報優、今年1月營收亮麗，全年產業展望佳、電動車、半導體、5G、金融、綠能、運動風、運輸、原物料、內需、生技和防疫等為主。

年節資金調節賣壓沉重，一月中以來在外資大舉賣超下，台股多次重挫。台股年後第一個交易日為2月17日，法人預期台股2月將先蹲後跳，年後待籌碼沉澱有望重啟彈升行情。