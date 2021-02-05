【部桃群聚20人】2/5再增1例本土 為指標個案的護理師女友之家人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增1例本土武漢肺炎（COVID-19）確定病例，與桃園醫院群聚相關，為指標個案838的護理師女友（案839）之家人，案924在居家隔離期滿前出現症狀，期滿後採檢才確診。另外，今日再增3例境外移入病例(案921至923)，分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國(杜拜)入境。

部桃新冠群聚案已連續5天都沒新增病例，但今日連六零宣告破功，此起群聚自1月12日爆發首兩例確診（指揮個案838、839）以來，已延燒近月，目前累計20人染疫。

指揮中心表示，案924為本國籍40多歲女性，因列為護理師案839及護理師祖母案870的接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

而３例境外移入個案別為案921至923，分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國(杜拜)入境。

指揮中心表示，案921為荷蘭籍60多歲男性，今年1月2日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，1月17日開始工作，因返國需要，2月3日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案工作接觸者共11人，其中3人列居家隔離、8人列自主健康管理。

案922為本國籍20多歲男性，長期居住美國(前次自台灣出境時間為2019年1月)，今年1月13日與3名家人一同返台過年，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫及自主健康管理，迄今無症狀；個案自主健康管理期滿後，為與台灣親友團聚，故與3名同行返國家人一同至醫院自費採檢，其中個案檢出陽性確診，其餘3人陰性。個案3名家人均無症狀，列為居家隔離對象。

案923為阿富汗籍40多歲男性，長期居住阿拉伯聯合大公國(杜拜)，因工作經常往返台灣及杜拜兩地(前次來台時間為2020年7月下旬至8月下旬)。個案今年1月7日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，期間均無症狀，檢疫期滿後於1月24日出現咳嗽症狀，因自覺為感冒未就醫，經自行服藥後症狀改善；個案因預定返國，2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。已初步掌握個案工作接觸者1人，列居家隔離，將進一步調查個案在臺期間之活動史及接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。