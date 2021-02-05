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日本小林製藥維他命B群出包 90萬顆於3月2日前回收完畢

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/05 14:13
食藥署5日宣布，日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不合格，4批產品須於3月2日前完成回收。（食藥署提供）

食藥署5日宣布，日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不合格，4批產品須於3月2日前完成回收。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（5）日宣布，日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不合格，4批產品、共90萬顆將於3月2日前完成回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因藥品持續性安定性試驗不符合規格，T8DS01、T8DS02、T8DS3、T8DS04共4批號、90萬顆將下架回收。

食藥署表示，「維克多力膜衣錠」為指示用藥，主要在藥局販售，用於維他命B群缺乏症的治療，已要求廠商應於3月2日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

中央社引述食藥署藥品組科長洪國登說法，市售藥品本來就要定期針對留樣做檢驗，近期日本公司檢驗發現，產品安定性試驗不合格，即有效成分隨時間可能逐漸降低或是產品放久產生不純物等，因此通知台灣代理商主動回收。

洪國登表示，業者若未依規定回收，將依「藥事法」開罰新台幣20至500萬元，民眾若持有同批號產品，可回原購買藥局換貨。

食藥署提醒，民眾若對使用之藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品；也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
食藥署
維他命
日本小林製藥
維他命B群
維克多力膜衣錠

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