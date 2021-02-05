拉法葉艦弊案鉅額回扣爭返台　瑞士將歸還74億法務部證實有進展

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）瑞士司法部4日表示，將歸還先前查扣台灣與法國拉法葉艦軍購案的部分回扣，法務部稍晚證實，已交由檢察機關釐清及處理。

中央社報導，瑞士司法部發表聲明指出：「在這宗備受爭議巡防艦採購案，瑞士將歸還弊案約9億美元回扣中的近1/3款項，即2.66億美元（約新台幣74億元）給台灣。」聲明提及，那些錢是1991年購買6艘拉法葉級巡防艦交易中支付的「非法佣金」。

聯合報報導，另6億多美元因無法認定是貪汙所得，瑞士聲明將解凍，預計返還汪傳浦家族，由於是終局裁判，檢方與汪傳浦家族雙方都不得再提抗告，全案確定。

至少14人因此離奇身亡.... 台灣史上最高金額、最不堪的海軍採購弊案

30多年前，在台法訂定的合約中，第18條明確禁止法方付出傭金，但當時有媒體報導，法國仍然付給當年是法國湯姆笙公司在台代理商汪傳浦，相當於購艦價18%的傭金，構成違約。

台灣1991年向法國採購六艘拉法葉艦，金額近30億美元，當年汪傳浦與前海軍上校郭力恆（已判刑確定並執行完畢）藉六艘拉法葉艦巡防艦軍購案取得鉅額回扣。

1993年採購弊案爆發後汪傳浦長年潛逃英國，但因法國與台灣都展開追查，更離奇的事，包含已知被暗殺的尹清楓上校在內，在台灣至少有8個關係人離奇身亡，有墜樓、舉槍自盡、艦艇上自殺，還有人在飯店內猝死。

而法國方面，也有六位關係人離奇身亡，包括情報單位的幹員，馬特拉公司、湯姆笙公司的主管等，有溺斃、墜樓，或突發性心臟病身亡，也讓事件追查的過程困難重重。

台灣追討鉅額非法佣金

台灣檢方調查過程中發現，汪傳浦曾把犯罪所得本金存在瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島等6國銀行，醜聞爆發台法開始進行追查後，汪家人在瑞士帳戶內的數億元美元因遭疑含犯罪所得，遭到瑞士當局凍結。

北檢在部分沒收確定後，2001年為這起大型貪汙案要求瑞士提供司法協助，聲請沒收軍火商汪傳浦犯罪所得9.6億餘美元，辦理返還事宜，因為大量贓款存放在瑞士銀行帳戶。

瑞士當年採取「預防性措施」查扣鉅額回扣，於2005年將與這些帳戶有關的大量文件交給台灣，並於2007年歸還台灣當局首批3400萬美元款項。

汪後於2015年1月病逝英國，刑事部分已獲判決不受理。

台灣最高法院2019年間裁定准許沒收追徵犯罪所得本金3億1253萬餘美元確定，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息部分發回台灣高等法院更裁。

法務部表示，與瑞士的司法互助向來暢通，本案仍持續努力進行司法互助，近日確實有相關進展，但詳細完整情況及後續處置，目前已由承辦個案的檢察機關進行釐清及依法處理中，後續將尊重承辦機關，也將隨時協助提供司法互助，讓不法所得早日歸還。