受北京施壓蓋亞那終止與台灣協議　外交部抨擊中國「邪惡」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部在週四（4）宣布將強化與南美洲蓋亞那的經貿關係並設立具官方性質的代表處，然而不到24小時，蓋亞那便因中國施壓而片面終止與台灣的協定，外交部今（5）日透過聲明抨擊中國霸凌台灣，凸顯其「邪惡」本質。

外交部發言人歐江安週四表示，我國與蓋亞那外交部在1月11日簽署設處協議後，決定在蓋亞那首都喬治城設立台灣辦公室（Taiwan Office）。美國駐蓋亞那大使館也在當地時間週三（3）發布聲明表示讚賞，並稱「深化蓋亞那與台灣的聯繫將促進雙方繁榮與安全等共同目標」。

不過消息一出隨即引來中國不滿，中國外交部發言人汪文斌週四在例行記者會中呼籲蓋亞那「切實採取措施糾正錯誤，消除負面影響。」

汪文斌強調，「我們希望有關方面恪守一個中國原則，不與台方進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構。」

蓋亞那並在同一日發表聲明，宣布終止與台灣的協議。蓋亞那外交部表示，「政府並未與台灣建立任何外交關係，鑒於所簽署的協議為溝通不良（miscommunication）所致，協議即刻終止」；蓋亞那政府並強調，蓋亞那將繼續遵守「一中」政策。

（翻攝自蓋亞那政府聲明）

外交部在今（5）日則透過聲明表示，對於蓋亞那政府在雙方協定正式公布後不到24小時便「因中國政府施壓而片面宣布終止設處協定」，政府對此深表遺憾。

外交部也強烈抨擊中國再次霸凌台灣，並壓縮台灣的國際空間，與中國國家主席習近平日前宣示「反對恃強凌弱」一席話背道而馳，並稱此舉只會更加凸顯北京「邪惡本質」，讓兩岸人民的距離更形疏遠。