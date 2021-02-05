桃園醫院清零計畫 鄭文燦盼有好結果防疫莫疏忽

桃園市長鄭文燦表示，今天是桃園醫院擴大回溯專案、桃醫清零計畫採檢的最後一天，下午就能知道是否順利完成，針對春節醫療量能，8日將舉行11家責任醫院的聯防會議討論。

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。中央流行疫情指揮中心啟動桃園醫院擴大回溯專案，相關居家隔離者陸續解除，1月27日開始採檢，預計今天完成；桃園醫院清零計畫3日啟動，全院含外包人員約2100多名進行核酸檢測和抗體檢驗，預計今天完成。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議時表示，今天是桃園醫院清零計畫檢測、桃園醫院回溯專案採檢的最後一天，是否能順利完成，要等到下午才能知道，「當然都希望有好結果，但防疫疏忽不得」，仍要按部就班把事情做好。

針對春節期間的醫療量能部分，鄭文燦接受媒體聯訪時表示，8日將舉行11家責任醫院的聯防會議，會檢討那春節期間門、急診及住院的能量，「市民的健康照顧不能打折扣」。

衛生局長王文彥表示，由於3日及4日有大量解除隔離者，因此目前仍在居家隔離的人數已降至373人；1月25日至2月4日因桃園醫院擴大回溯專案，衛生局通知採檢人次總計打了4889通電話，1月也接了5110通電話；居家檢疫部分目前仍有3458人。

衛生局表示，1月30日起公費流感疫苗提供6個月以上尚未接種民眾接種至疫苗用罄止，由於流感與武漢肺炎感染症狀相似，接種流感疫苗可降低就醫風險及幫助臨床鑑別診斷。

觀光旅遊局表示，景點各管轄機關擬在今天召開人流管制作業協調會，警示燈號部分，黃燈代表景點人潮已達5至6成，將進行警示宣導，若為紅燈則代表景點人潮已超過6成，將進行車輛管制及人員疏導。

環保局表示，市內363間私立幼兒園及36間非營利幼兒園，預計12日至16日進行消毒，375間高中職以下學校預計17日至19日進行消毒，並將協請三三化學兵群支援消毒120間學校。

環保局表示，第二輪環境消毒計畫，今天將由各區防疫消毒大隊持續會同國軍三三化兵群執行各區生活圈消毒工作，共執行68里，其中國軍協助大溪區作業。