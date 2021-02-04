一度打算緩聘 江啟臣決定年後聘任趙少康為中評委

國民黨文傳會副主委鄭照新今天說，國民黨主席江啟臣曾打算緩聘任資深媒體人趙少康為中評委，但最終江啟臣仍決定壯大團結國民黨的計畫要繼續下去，依原計畫在農曆年後聘任趙少康等人為中評委。

媒體報導，前高雄市長韓國瑜日前請女兒韓冰與國民黨立委許淑華前去拜會江啟臣，在初步表達來意後，雙方進一步商定由韓國瑜、趙少康、江啟臣3人，直接面對面，談趙少康回復國民黨籍。

對此，趙少康今天在受訪時說，這部分他不清楚，但他好奇為何國民黨的機密都是自由時報先報導，懷疑「國民黨有內奸」，可能好意歡迎他、惡意阻擋他、或者無意洩漏。

趙少康也還原近日與江啟臣碰面談及聘任中評委的經過，他說，江啟臣跟他吃飯時曾說，會立刻啟動回復黨籍程序，大概2、3天就辦好，更稱能聘他為中評委是莫大的光榮；但之後江啟臣又表示壓力很大，暫時不能給他中評委。

鄭照新在受訪時則說，江啟臣與趙少康幾次的會面中，確實曾說若能在主席任內邀請趙少康擔任中評委，是莫大榮幸；後來有一些風聲及不必要的討論，對江啟臣確實造成困擾，因為傳出的版本，與當初邀請趙少康單純回國民黨擔任中評委不一樣，為了不讓謠言繼續發酵，原計畫聘任趙少康為中評委的事往後推遲。

鄭照新說，但江啟臣最後的決定是思考怎麼做對國民黨最好的，所以壯大、團結國民黨的計畫要繼續進行下去，因此會依照計畫在年後聘任趙少康等人為中評委，不會因為受到有心人士的干擾，而國民黨的疑問與趙少康一樣，特定媒體，是不是希望將一樁美事，用很多政治的聯想去破壞。

此外，江啟臣昨天也透過新聞表示，農曆年後本來就有中評委增聘計畫，由黨主席聘請黨內賢達協助當前政策方向建言；考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。