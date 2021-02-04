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25元買綠茶中千萬！統一發票109年11-12月中獎清冊出爐

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 19:59
截圖自財政部官網。

截圖自財政部官網。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）財政部今（4）日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，開出13個特別獎（1000萬元）及15個特獎（200萬元），領獎期間為110年2月6日至110年5月5日止；有幸運兒花25元在統一超商買一瓶日式綠茶就中千萬。

去年11、12月有6張特別獎（新台幣1000萬元），花不到百元就中大獎；消費金額最小一張開在統一超商台北市中山區松怡門市，花25元買黑松茶尋味新日式綠茶就中千萬；其次為台北市中正區重慶南路一段「金興發生活百貨」開出的54元鋼珠筆發票；以及在屏東縣的全家花了60元買了兩瓶飲料。

15張特獎（200萬元）中獎發票中，消費金額最小一張也只有25元，為Gogoro共享機車租借費，其次為新竹市東區經國一路479巷旁「Times」停車場開出的50元停車費發票。

去年（2020年）11、12月期統一發票已於110年1月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號77815838，特獎（200萬元）獎號39993297，頭獎（20萬元）3組分別為59028801、02813820、06896234，增開兩組6獎（200元）獎號011、427；2月6日即可開始領獎，期限至5月5日止。

經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項之幸運得主計有83位，獎金合計超過新臺幣1億6千萬元，對中其他獎項之獎金計21億3千萬餘元。83位百萬元以上獎金中獎得主中，計40位使用載具儲存雲端發票。
統一發票

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