打造風格旅遊地域品牌「PLUS 19 台灣溫泉鄉」

交通部觀光局近日重新規劃谷關遊客中心，塑造為谷關「入關博物館」展覽，以中橫公路為經度，低中高海拔為緯度，帶領旅人由淺入深重新認識谷關的歷史、地理及生態資源，以一個微型在地的生活博物館的存在態度款待旅人，並以此作為準備探索谷關入山旅遊泡溫泉前的最佳巡禮中繼站，歡迎大家於110年2月7日至3月6日到谷關參觀暖呼呼的「入關博物館」，規劃專屬自己的冬日小旅行。

交通部觀光局局長張錫聰表示，谷關地區擁有不少觀光亮點，不管是自然風景、溫泉美食及原民文化等，都有其獨特性及吸引力，今年觀光局首度將藝術美學導入觀光景區，配合觀光主流化趨勢，以美學、策展方式，輔以地方創生、文化加值等方向進行，全力發展溫泉品牌亮點，讓民眾在旅程中體驗新感動。

台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，從北到南不只有得天獨厚的景致，還擁有19處珍貴溫泉蹤跡。地熱豐沛有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質，皆因台灣特殊的地殼結構與山脈分佈，造就各溫泉區域的獨特氛圍。

2020年因新冠肺炎疫情影響，全球觀光旅遊產業重創，交通部觀光局積極推動觀光，希望將全臺溫泉區特色逐步推廣至國際，本次攜手許哲瑜、郭中元兩位策展人共同合作思考如何發掘台灣各溫泉區新的旅遊DNA，重新打造與翻轉在地溫泉區風格，進一步形成特色溫泉旅遊品牌，開展「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，同時邀請知名策展人陳宣誠與鄒駿昇協同策劃，及其它各領域創作者及團隊透過轉譯的方式為台灣溫泉區帶來新的視覺意象，除重塑軟硬體外，更邀請專家實際勘查在地，以專業領域視角，從新梳理地方脈絡，到重塑在地嶄新特質，讓台灣在地溫泉文化有新視野。

在新的溫泉品牌概念裡，剛剛好的攝氏40度，是溫泉暖熱又不燙手的溫度，以「感溫方式」做為「PLUS 19 台灣溫泉鄉」品牌主軸，結合台灣各個在地溫泉特色及不同物產資源，用溫度認識台灣，這是一場充滿療癒的感官體驗，觀光局以谷關溫泉鄉、金山萬里溫泉鄉作為示範點，除了尋找各地溫泉區新的DNA外，並重新翻轉遊客中心，賦予全新定義，以遊客中心作為策展場地，透過動線、指標跟設計創作，更深入探討地方特質、生態環境、文化特色；將遊客中心作為旅行中繼站，除了提供資訊與休憩，期望讓到訪溫泉之鄉的旅人，更能深刻體會在地魅力。

谷關溫泉鄉位於台中市和平區，獨有的「山・嵐・霧」美景，生態資源豐富，生態山林圍繞，不只是溫泉，周圍還有四個泰雅部落及谷關七雄步道，天然的地理優勢創造谷關極度多樣化的動植物生態。讓旅客到谷關除了能夠享受泡溫泉、體驗溫泉魚腳足按摩外，還能選擇安排一趟登山步道健走樂活一下，另還有在地知名的台電白冷冰棒及肉包等著旅客來品嚐!

最後溫馨提醒，因正值進入秋冬防疫嚴峻期，請旅客進出入關博物館時全程皆需自主戴上口罩，並配合服務人員量測體溫、酒精消毒及實聯制登載。祝大家平平安安出遊、健健康康回家。

照片來源：交通部觀光局提供