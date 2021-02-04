八十歲以上肝癌患者仍可經由肝臟切除手術治療(示意圖)。(照片來源：長庚醫療財團法人提供) 八十歲以上肝癌患者仍可經由肝臟切除手術治療(示意圖)。(照片來源：長庚醫療財團法人提供)

一名高齡92歲的男性，上腹痛忍了半年才來急診， 緊急電腦斷層檢查發現，肝臟左葉竟長了一個12公分大的腫瘤， 並下壓到胃和侵犯橫結腸。經醫師評估後， 病患同意接受腫瘤切除及橫結腸切除重建術。術後恢復良好， 定期回診追蹤，至今已3年腫瘤沒有復發。

林口長庚醫院一般外科李兆偉醫師表示，台灣由於人口高齡化， 癌症發生的年齡也跟著改變：首次診斷為肝癌的平均年齡， 已從九零年代中期的60歲，提高到二十一世紀初的70歲； 因肝癌而死亡的年齡中位數，也從十年前的67歲， 延後到近年的69歲。由於國人平均壽命已達80.7歲， 因此老年肝癌患者的治療策略值得關注。

李兆偉醫師經由病歷統整及存活數據分析， 針對77位八十歲以上的肝癌患者接受肝癌切除手術的長期結果進行 研究， 結果發現80歲以上肝癌患者術後之無病存活率中位數超過27個月 ，長期存活率為57個月，其實與年輕族群相當。 這項成果已發表在2019年3月13日出刊的老年醫學一流學術期 刊「衰老（Aging）」。在人口高齡化時代， 可提供年長肝癌患者治療上的參考。

肝癌為2018年國人癌症十大死因第二位，每年約8, 000人死於肝癌。 肝癌的主要致病原因為慢性B型肝炎和C型肝炎病毒感染；酒精、 環境毒物、脂肪性肝病變及肝硬化等，也可能造成肝癌的產生。 而慢性C型肝炎是80歲以上的肝癌患者中最常見的病因(43. 1%)，其次是非肝炎病毒性原因(37.5%)； B型肝炎病毒感染和肝硬化在80歲以上的肝癌患者較少見。此外， 在老年族群中，糖尿病可能和非肝炎病毒性肝癌的生成有關係。

李兆偉醫師表示，肝切除術是肝癌公認的標準治療方法之一， 但關於利用肝切除術來治療80歲以上之肝癌患者的研究卻很少。 研究顯示，外科醫師經過嚴格的挑選和術前評估後， 老年肝癌族群術後的手術週期併發症發生率約60%、 三十日內手術死亡率3.9%、術後五年無病生存率29.3%、 五年長期存活率45.8%，與年輕族群(各是41.6%、1. 8%、34.3%、54.4%）是相當且可被接受的。

進一步分析術後發生死亡的個案，發現凝血功能異常(INR>1. 4)、血清甲型胎兒蛋白>200ng/mL、 大量肝臟切除手術和重大手術併發症等， 為80歲以上肝癌切除患者發生院內死亡的潛在危險因子。 因此外科醫師要盡可能在術前矯正凝血功能異常， 並避免大量肝臟切除及減少重大併發症的發生。

李兆偉醫師強調， 老年肝癌患者的生理過程與年輕患者的生理過程略有不同， 但若能經過外科醫師的評估及良好術前準備， 這一特殊族群患者一樣可以接受手術， 並在治療後恢復正常的生活品質。