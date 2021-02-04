防疫優先 新北市農會改以分流領獎 表揚本市優秀農民並感謝農友及農會辛勞

二十四節氣中的立春已經到來，代表春天即將開始， 北部多數農民依循傳統將展開各項農務， 為感謝農民辛勞並鼓勵精進農業，我國訂定立春日為農民節， 新北各區農會也將辦理系列表揚頒獎，慰勞農民一年的奉獻與努力。

最近因新冠肺炎疫情日漸嚴重， 各地農會紛紛取消慶祝集會減少群聚風險， 但仍準備各式獎項來表達對農民與農業相關從業人員的感謝， 新北市農會改以分流領獎的方式， 表揚過去一年來本市農業產銷優良農民及有功人員，本次共表揚50 位農業產銷有功人員及優良農事小組長，同時也有多家地區農會、 農會人員與農業相關從業人員獲頒獎項。農業產銷優良農民部分， 有榮獲第一屆全國有機茶TAGs分類分級評鑑-有機包種茶條形組 翠蛙獎的農友鄭信忠，鄭信忠延續三代有機理念， 並以他廚師經驗訓練出的敏感味蕾挑選出好茶來參賽， 於該賽中共獲得1翠3金1銀的佳績。另外，還有奪得109年新北 筍王爭霸賽「總冠軍」的農友黃鈺筑，自身從事綠竹筍種植近30年 ，同時也是深坑區綠竹筍比賽常勝軍， 數次代表深坑區參加綠竹筍比賽，藉由比賽精進栽培技術， 持續努力下終於奪得新北筍王的稱號。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，過去這一年新冠肺炎疫情衝擊之下， 各地農會業務推廣也深受影響， 但本市農民與農會也展現出積極不服輸的韌性，榮獲非常多的獎項， 包含11項農金獎、2項幸福農村金推獎、 全國農業製茶及採茶競賽多項冠軍，可以說是非常傑出， 經由農會一線輔導員及農友不斷努力與進步下，雖然受到疫情影響， 卻展現出新北農業的新高度。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 本局從生產技術輔導、 農業資材補助及通路開拓等多個面向同時協助農民，目前建立15處 小農鮮舖及19處希望市集，協助農友銷售農產。 本年度也將持續推動全國唯一農漁民長者的免費健檢， 讓市府為農民顧健康，並創造優質的從農環境， 讓市府作為農民朋友的後盾。