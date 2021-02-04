全校作伙來珍水 新北金美國小節約用水榮獲經濟部績優

新北市金美國小榮獲經濟部水利署辦理「 109年節約用水績優單位」學校組優等，是全國唯一入圍的國小。 學校以節約用水、減碳生活為環境教育計畫核心目標， 由校長帶領成立「校園能源教育推動小組」， 並制定節水計畫及目標，一年下來節電、節水有成、 足為全國標竿學習對象。

金美國小邱華璋校長強調，節水減碳需要全校的力量一起推動、 人人有責，所以邀集各處室行政組織、家長會及班級導師成立校園能 源教育推動小組，定期召開檢核會議，滾動式修正節水策略， 從硬體省水措施改善到軟體的水資源課程實踐， 當工程設施設備都建置完成後，開始培訓「能源小尖兵」 入班宣導節約用水的重要性，從107年學校用水約8,000度， 直到108年用水約5,000度，節水百分比高達38%， 成效極佳。

總務主任黃逸姍進一步說明，節水要從生活習慣做起， 不僅更換校園洗手檯為省水水龍頭、 廁所馬桶更改成兩段式沖水馬桶之外， 107年向水利署申請92萬建置「雨水貯留系統」， 將回收水用於廁所沖廁、灑水降溫系統、植栽澆灌等， 一年下來約節省600噸用水，減碳量0.96噸， 為學校省下一筆不少的支出，未來在新大樓會持續建置雨水貯留系統 ，增加回收水再利用，每日巡查紀錄用水也努力朝向水資源管理智慧 化，建立資源永續循環機制。

教育局長張明文表示， 轉型能源及節水節電一直是新北市政府重大政策，教育局結合「 聯合國永續發展目標(SDGs)」的目標6「潔淨水與衛生」， 透過學校省水設備的改善以及水資源循環課程的推動， 109年沒有颱風侵臺、乾旱少雨的情況下， 大部分學校都能持續進行節約用水的行動， 利用教育的力量將知識轉化為行動力，實踐節約用水、 減碳生活的理想。