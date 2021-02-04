行善惟恐落人後 圓融1小時集10萬 幫助重傷昏迷清潔工紓困

周太太在工作中不慎從車上摔落，迄今昏迷不醒，必需由看護協助照料，且需支付高壓氧治療、高蛋白營養費等，而她的家境不佳，一子已往生，一女產後中風，處境堪憐，新北市圓融行善團獲悉後在Line群組發起救助，一人一千元接龍，短短一小時就募得10萬元，行善團於4日會同社會局土城社福中心，將現金10萬元送到周太太土城住所，周先生感恩社會的愛心。

家住土城的周太太在三重從事清潔雜工，不料於去年12月中旬從車子跌到地上，後腦受到重擊，雖經送醫手術急救，但迄今仍昏迷不醒。

周先生今年已75歲，每天搭車前往內湖醫院照顧，但因體力日衰，無法全日照料，需另聘請看護，加上高壓氧、高蛋白等特殊治療和營養費、尿布等開銷，負擔日益沉重。

三重社文課長謝義彥除了幫周家申請急難救助外，另外轉介給圓融行善團，身兼三重義警中隊大有分隊長的行善團長許誥在Line群組發起救助，原本要募集7萬元，孰料短短40分鐘內即達標，晚一點看到訊息的成員在Line群組內哀號：「能不能給我一個機會啊？」因此最後開放100人集資10萬元。

許誥和圓融成員吳叁寶、葉金鍊、林志鳴等人，會同土城社福中心督導陳柏年等人，親自將善款送到土城周家，並關心周家成員現況，周先生對於圓融行善團100人的愛心表示感恩。

土城社福中心督導陳柏年表示，由於案家3名子女一人已往生，另位女兒在產後中風，亦需他人照料，全家僅剩一名兒子有工作收入，後續將由社工進場評估，以協助申請相關社會福利。