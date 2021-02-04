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批女性「太多話」 東京奧運主委森喜朗道歉不下台

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 17:43
東奧組委會會長森喜朗（圖／美聯社）

東奧組委會會長森喜朗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運一波未平一波又起，東奧組委會主委森喜朗（Yoshiro Mori）本週竟在會議上批評「女性太多話」，引發軒然大波，他今（4）日雖緊急開記者會道歉，卻拒絕下台負責。

衛報報導，森喜朗在一場奧運會議中抱怨，若有太多女性參與者，肯定會拖延開會時間。他說道，「女人就是愛比較，只要一人發言，所有人都想發言」。他不客氣地表示，有人說過，若增加女性委員的比例，就得規定發言時間，否則會議根本開不完。「我不會說是誰說的。」

失言風波招致批評，森喜朗不得不向大眾道歉，表示相當遺憾自己做出如此不當的發言，有違奧運精神。然而，話鋒一轉，他不認為自己必須辭職以示負責，並強調他為東奧所做出的貢獻。

包括日本在野女性參議員蓮舫在內的政治人物、體育界知名人士，都痛批森喜朗輕蔑女性的態度，推特上也出現了要求他下台的聲浪。森喜朗堅稱他無意貶低女性，還說妻女與孫女也都把他罵了一頓。

今年83歲的森喜朗，早就前科累累，多次說錯話。2016年，他大罵參加巴西里約奧運的日本選手，國歌唱得太差，不夠格代表國家出賽。2014年的索契冬奧上，他更直接點名日本知名花式滑冰選手淺田真央，指其表現失常，未能做出三周半跳（triple axel）的動作，「這女孩總是在關鍵時刻失誤」。

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森喜朗
日本
東京
東京奧運
冬奧
東奧
失言

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