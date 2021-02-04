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淡水天元宮櫻花盛開湧上萬人潮　廟方急喊：不要再來了

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 17:37
圖片取自《賞花快報》臉書專頁。

圖片取自《賞花快報》臉書專頁。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）淡水無極天元宮櫻花盛開，但因新冠疫情嚴峻，廟方公告「今年不要來賞櫻、齊心防疫」，但仍湧入賞花人潮，假日人數更破萬，引來防疫破口的隱憂。

天元宮總幹事李碧霞說，由於櫻花盛開再加上這兩天氣溫回暖，湧入大量遊客，基於防疫，廟方採取單一進出口方式管制，不僅在入口要求遊客要量體溫及戴口罩，就連志工也一直提醒遊客要全程戴口罩。

她表示，雖然廟方一再宣導，可是仍有許多民眾在拍照時拿下口罩，頻遭其他人拍照後向市府檢舉，也讓市府頻頻派員關切。

她表示，民眾不戴口罩拍照已造成廟方困擾，請大家不要來賞櫻花以免造成群聚，且今年的賞櫻專車也確定停駛，若一定要來，就請全程戴口罩。

淡水天元宮櫻花盛開湧上萬人潮　廟方急喊：不要再來了天元宮櫻花盛開，這幾日湧入賞花人潮，基於新冠疫情嚴峻，廟方呼籲民眾別再來了。（圖片取自《淡水天元宮花況報導》臉書專頁）

新北市政府景觀處表示，目前正是櫻花盛開的時期，包含天元宮、新店陽光運動公園、汐止康誥坑溪等地櫻花多已綻放，農曆年節期間可能盛開的地方還包含鶯歌永吉公園、滬尾櫻花大道、三芝青山路。

景觀處說，臉書小編與天元宮配合，會持續更新美美的櫻花花況，讓花友們看手機電腦也能感受暖洋洋的夢幻美景，基於防疫需求，籲請民眾可上景觀處「櫻花稼期」花況網站及「賞花快報」臉書粉絲團線上賞花，免去塞車排隊之苦，也避免人潮群聚。

景觀處強調，若民眾要到場賞花，也務必要全程戴口罩並保持社交距離。
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淡水
群聚
新冠肺炎

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