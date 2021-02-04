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【神明保佑也e化】2/12大年初一起•「悠遊付」讓你秒拿台灣7大人氣宮廟「結緣發財金」!

「悠遊付」攜手全台7大人氣宮廟，讓會員有機會以「行動支付」索取結緣金!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 17:41
悠遊卡公司行動支付業務「悠遊付」結合台灣7大宮廟，推出「臺北犇紅包 好神悠遊付」限定版結緣金活動，台北市長柯文哲（左6）4日與宮廟代表一...

悠遊卡公司行動支付業務「悠遊付」結合台灣7大宮廟，推出「臺北犇紅包 好神悠遊付」限定版結緣金活動，台北市長柯文哲（左6）4日與宮廟代表一...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今年受到疫情影響，多家宮廟紛紛決定停辦搶頭香、發放發財金等年節活動，悠遊付「支持防疫，保佑E化」，與全台從北到南7大人氣宮廟：松山慈祐宮、臺灣省城隍廟、關渡宮、艋舺龍山寺、鹿港天后宮、北港朝天宮及台東玄武堂(寒單爺)合力推出「臺北犇紅包 好神悠遊付」活動

根據悠遊卡公司新聞稿，大年初一上午9時起，會員不用出門、也不用人擠人，只要拿出手機掃QR code，就有機會將人氣宮廟的結緣發財金放進悠遊付錢包，讓神明庇佑你一整年。

今天2月4日的記者會，除了有台北市大家長柯文哲市長出席外，7大人氣宮廟代表包松山慈祐宮董事長陳玉峰、臺灣省城隍廟董事長蘇宏仁、關渡宮董事長陳玉坤、艋舺龍山寺董事長黃書瑋、鹿港天后宮顧問陳衍彰、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及台東玄武堂創堂堂主李建智也都熱情參與

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，行動支付能讓保佑變得更E化，以悠遊付發放結緣發財金，讓電子錢包能「付」也能「收」加上全台7大高人氣、高數位化的宮廟也在短時間內熱情參與，更凸顯金融科技也能與傳統的宮廟活動密切結合。

悠遊付團隊過去1個月跑遍全台灣，商請各大宮廟主委擔任主祭，將結緣發財金呈至神明案前過香爐，因此透過悠遊付搶到的結緣發財金，可是有著來自於神明的滿滿祝福。

與會的宮廟代表皆相當稱讚這次悠遊卡公司將結緣發財金線上發的創意，北港朝天宮董事長蔡咏鍀就說，悠遊卡公司相當用心，結緣發財金都有過香爐，讓民眾可以拿著手機就獲得神明祝福；臺灣省城隍廟董事長蘇宏仁也指出，線上拿到的結緣發財金功效與現場拿的一樣，神明會保佑你。

既有會員除了可以在悠遊付APP上直接搶結緣發財金外，也可在參與活動的宮廟、悠遊卡臉書粉絲團、悠遊卡LINE官方群組及官方網站等掃描活動QR code，加入搶結緣發財金的行列，每個悠遊付帳戶限領2份結緣發財金，領完為止。

如果尚未註冊悠遊付的民眾，也可先掃描活動QR code搶結緣發財金，悠遊卡公司將會在活動截止前，為您保留領取結緣發財金的資格，待成功完成會員註冊後，一樣可以將搶到的結緣發財金放進悠遊付錢包中；當然，如果能先註冊好悠遊付會員，在搶結緣發財金時更能事半功倍。

搶到結緣發財金後，悠遊付也會貼心地將結緣發財金存在悠遊付錢包中，還能額外獲得一份專屬籤詩，透過「下載」、「分享」的功能，將福氣與平安祝福分享給重要的家人與朋友，會員亦能在1年內隨時檢視結緣發財金，讓這份神明給予的福氣，陪你一整年不打折。

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