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陳時中：台灣疫苗最快6月開打 年底可望與日本往來

By 中央社
2021/02/04 17:03
陳時中：台灣疫苗最快6月開打 年底可望與日本往來

(來源 中央社)

疫情指揮中心指揮官陳時中近日受訪時透露，台灣有機會在6月開始接種疫苗，等接種率達6成，可望縮短居家檢疫天數。他今天也透露，台日年底有機會恢復部分往來。

根據蘋果日報報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受該報專訪時表示，台灣6月比較有機會開始接種武漢肺炎疫苗，一旦全民開始接種武漢肺炎疫苗，將採取全新境管策略。

陳時中指出，若接種率達6成、達群體免疫標準後，就可搭配入境PCR普篩，屆時入境後的居家檢疫天數也能逐步縮短，視不同國家的疫情風險，可從14天降到10天、7天，甚至更短到3天。

陳時中今天下午在疫情記者會中被問到台灣何時接種疫苗、何時開放出國時表示，疫苗到貨速度、施打效率、民眾接種意願、病毒變異等都是重要因素，如果到貨速度越快、民眾意願越高，接種速度自然就越快。

陳時中指出，未來有疫苗以後，社區將具備基本的防護力，屆時就會逐步鬆綁管制措施，但強調「不是一次跳一大截」，而是一步步鬆綁，根據各國疫情、檢驗陰性情況以及國內疫苗涵蓋率、口罩洗手遵從度等，選擇最適合方案。

此外，陳時中在專訪中也指出，日本疫情逐漸獲得控制，何時能赴日旅遊也引發關注。

陳時中表示，日本於1月7日宣布警急事態宣言，此後確診個案從日增7000多例降至2000多例，應該是為了東京奧運做準備，日本也買大量疫苗，如果打得夠快，對奧運比較有利，到年底疫情情況可望改善，屆時將可期待台日雙方有所往來。

更新時間 : 2021-02-04 19:42 GMT+08:00

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