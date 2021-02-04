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台灣導演李安獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章

法國國家榮譽軍團勳章是法國政府頒授的最高榮譽勳章

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 16:39
公孫孟（左）及李安（法國在台協會照片）

公孫孟（左）及李安（法國在台協會照片）

（台灣英文新聞／藝文組　台北報導）享譽國際的台灣導演李安在週三（3）獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章，表彰他在電影文化的傑出成就。

法國在台協會（Bureau Français de Taipei）主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）在週三頒授法國國家榮譽軍團騎士勳章給李安。

法協表示，法國國家榮譽軍團勳章是法國政府頒授的最高榮譽勳章，兩個世紀以來一直由法國總統提名受勳人，表彰在所有領域中最具貢獻的人士。

除了導演，李安還身兼編劇與製片等多重身份，而根據法協，法國觀眾最熟知李安的作品包括《臥虎藏龍》、《斷背山》及《少年Pi的奇幻漂流》，這三部影片在票房上也有非常亮麗的表現。

歷年來李安的作品在國際備受推崇，也成為各大影展及獎項的常客，除了是史上少數兩次獲得柏林影展（Berlinale）最佳影片金熊獎（《囍宴》與《理性與感性》）的導演，也在2001年憑藉《臥虎藏龍》獲得奧斯卡（Academy Awards）最佳外國影片，並前後兩度榮獲奧斯卡最佳導演獎（《斷背山》與《少年Pi的奇幻漂流》）。

李安也在第66屆法國坎城影展（Cannes Film Festival）擔任由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）所率領的正式競賽單元評審團團員之一。

根據法協，歷年獲頒法國國家榮譽軍團勳章的知名導演包括法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）、艾米爾庫斯杜力卡（Emir Kusturica），以及克林伊斯威特（Clint Eastwood）等人。
法國國家榮譽軍團勳章
李安
法國在台協會
公孫孟
台法關係

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