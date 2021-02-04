全民練5功可降低70%的罹癌風險 UICC：頻尿、長新痣、夜間盜汗等14個警訊要當心

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)每年的2月4日為「世界癌症日」，台灣癌症基金會響應國際抗癌聯盟「I Am… And I Will…」(我承諾…我願意…)主題，呼籲全眾「一起來防癌！」。今年國際抗癌聯盟特別整理一系列癌症癥兆及症狀之簡易圖，幫助民眾瞭解身體的癌症警訊。

根據國民健康署最新資料顯示，癌症時鐘持續快轉，台灣2018年平均每4分31秒就有一人罹患癌症，較上一年度快轉11秒，癌症新診斷人數達11萬6,131人，每天有318人被確診為癌症。

在台灣，癌症死因排名為：肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、口腔癌。其中肺癌更應該要特別小心，肺癌連續十年高居癌症死因之首位，每年近1萬人死於肺癌，超過1萬5千人被診斷為肺癌。肺癌可怕的是初期沒有明顯症狀，超過6成發現時已經是晚期，屬十大癌症中晚期發現比例最高，治療上相對困難，也導致五年相對存活率僅32%，也在十大癌症中敬陪末座。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說，降低癌症發生率及死亡率，就要做到全民練5功，尤其是透過篩檢找到早期病灶。而國人對於肺癌早期篩檢的認知則普遍缺乏，因此若要有效降低肺癌發生率，建議加強高風險族群應自主提早篩檢，現行低劑量電腦斷層掃描(LDCT)則是目前肺癌篩檢最好的工具，若是一公分以下的早期肺癌能及早偵測和治療，95%到97%的病患可以治癒，同時也可以增加肺癌存活率並有效降低死亡率。

賴教授說，造成肺癌原因有很多種，基因、個人病史、家族史、不良的生活習慣等，在環境因子，包括空汙、二手菸、特殊職場的汙染等等，都是影響肺部健康的重要因素。

而台灣癌症基金會近期成立「肺癌存活率倍增倡議平台」，呼籲透過「遠離菸害及加強生活/飲食預防」、「定期篩檢、早期發現、早期診治」、「精準有效治療，及避免再發」，全面強化此三階段的預防工作，才能有效降低肺癌發生率、提升患者存活率。

台灣癌症基金會希望所有民眾在新春之始，能許下自己對健康的承諾，不論在飲食、生活環境都有癌症風險隱藏其中，因此別提醒民眾小心生活周遭的致癌物，並力行「全民練5功‧防癌就輕鬆」，也就是「蔬果彩虹579」、「規律運動、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」即能降低60%~70%的罹癌風險。

國際抗癌聯盟(UICC)首度推出身體癌症警訊圖，希望透過早期癥兆及症狀的出現幫自己健康把關，例如身體有異常腫塊、排便習慣改變、疲憊或食慾不振等等，這些警訊可能是癌症相關反應。（圖／台灣癌症基金會）

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授提醒民眾，警訊是讓大家保持對身體健康的關注，如持續有類似症狀並加重，一定要諮詢專業醫師，才能排除是否為癌症的症狀。然而最重要仍是要做到「定期篩檢」，才能達到早期發現及早治療，提升治癒的機會。

下週就是農曆春節了，今年因為疫情，很多民眾選擇在家過年，而在家過年免不了吃吃喝喝、追劇、久坐不動等等台灣癌症基金會許嘉芸營養師特別提醒，要注意飲食和環境中的致癌物，例如亞硝胺、黃麴毒素、丙烯醯胺、多環芳香烴，以及室內外的空污…等。

飲食篇

加工食品：過年少不了加工肉品，不論是香腸、臘肉到火鍋料等等，為了讓食品顏色鮮豔及保存效期，製作過程中會添加亞硝酸鹽作為保色、保存及抑制細菌之用，而亞硝酸鹽在酸性環境下（如胃酸）會形成致癌物亞硝胺。因此建議民眾多吃天然食物（如蔬菜水果）取代加工食品，降低接觸致癌物的機會。

堅果乾貨：過年免不了吃花生堅果類零嘴，但吃之前要注意保存期限及是否發黴變質，因為當黴菌滋生，易產生黃麴毒素等有害物質，會增加罹癌風險，因此建議一旦發現發霉、過期、變質都要丟棄。購買此類食物必須包裝完整且以小包裝為主，開封後盡早食用完畢，同時密封保存及保持乾燥。

油炸燒烤：年菜烹飪上，美味多伴著油炸燒烤，通常蛋白質含量高的食物，經高溫油炸燒烤，容易產生丙烯醯胺及多環芳香烴等致癌物質，因此提醒民眾，烹飪上注意三少二多的原則「少油、少鹽、少糖」、「多纖維、多蔬果」，也要避免過度烹調，盡量以是燙、蒸、煮或涼拌簡單的烹調方式取代，以免吃下致癌物質影響健康。

環境篇

年節期間，家家必備大掃除、吃團圓飯，但市售清潔劑多含高濃度甲醛，大火快炒、高溫油炸或室內燒香等都會產生大量PM2.5，這些室內空汙都是健康的隱形殺手。PM2.5已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，根據WHO數據，每年約有380萬人死於室內空汙。

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長提醒，居家打掃、烹飪時也應配戴口罩，阻絕第一時間接觸，此外，冬天民眾習慣將門窗緊閉，應適時打開門窗，加速汙染物的消散、揮發，保持室內空氣流通、更新。若可搭配空氣清淨機使用，效果會更好，記得選擇標示可濾除甲醛、PM2.5功能。同時也要特別留意過年團聚場合，應避免在密閉空間燃燒線香、吸菸，遠離煙塵等罹癌因子，是保護自己及家人的不二法門。

過年期間除了年菜、零嘴這類高熱量食物下肚後，常常讓人不知不覺胖一圈，建議大家還是要維持運動習慣，不要只坐著追劇、久坐不動，記得一定要起身動一動，才能遠離疾病與癌症。