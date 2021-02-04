【武肺疫情快訊】台灣4日新增2境外移入　新增1例英國籍患者死亡 •首見外籍人士在台病故

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案919、920)，分別自印尼及美國入境；另新增1例確定病例死亡(案799)，也是首位在台灣病故的外籍人士。

台灣迄今累計919例確診個案 死亡個案合計9人

指揮中心指出，新增之死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來臺探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

指揮中心今天在記者提問時表示，個案患病期間，指揮中心與該外籍人士在台灣和英國兩地的親人都保持聯繫。張上淳教授表示，案799的遺體已在昨天(3日) 火化。

至於其死亡原因是否與感染的英國病毒株有關，張上淳教授表示，初步無法將其死因直接連結到英國病毒株。比較有可能是因為凝血功能遭新冠病毒破壞所致。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內確診者當中共有5例感染英國變異病毒株(B117) 的患者，分別是案791, 792, 793, 804，以及3日不幸病故的案799。其餘4人當中有中3人已在一月下旬出院，僅1人仍在住院中，但屬輕症。唯一重症患者即案799。

2月4日新增2例確診個案 分別自印尼及美國入境

指揮中心表示，案919為印尼籍40多歲男性船員，今(2021)年1月10日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。



案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在臺洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內累計161,613例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含156,448例排除)，其中919例確診，分別為805例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、839人解除隔離、71人住院隔離中。