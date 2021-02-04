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搶救台灣生育率 育兒津貼加碼！8月起領3500元明年領5000元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 14:40
示意圖／pixabay

示意圖／pixabay

（台灣英文新聞／生活組　綜合整理）行政院今（4）日拍板0至6歲國家一起養，育兒津貼從8月起，將從現行2500元提高到3500元，明年8月起就可達到5000元，另外，原本第3胎才加發1000元，也提早到第2胎就補助。

行政院上午召開院會，教育部在院會中報告2021年少子女化對策。針對「0到6歲國家一起養」政見，經由行政院政務委員林萬億、教育部、衛福部、行政院主計處等單位深入討論後，提出具體作法，主要重點有三項，包括平價教保持續擴大、育兒津貼加倍、就學費用再降低。

在擴大平價教保方面，規劃4年內至2024年，0至2歲公共化托育設施，再增加約9000個名額；2至6歲公共化幼兒園，再增加5萬5000個名額。

0至未滿5歲育兒津貼加倍方面，受惠人數預估將超過87萬人，分兩階段提高發放額度：今年8月起，每月發放3500元；明年8月起，每月發放5000元，第2胎會加碼1000元，第3胎加碼2000元。

同時，這次除了調高0歲至未滿2歲幼兒的育兒津貼，也將放寬育兒津貼請領範圍，8月起領取育嬰留職停薪津貼、低收入或中低收入弱勢兒少津貼者，都可併領3500元育兒津貼；在一般私立幼兒園讀書的5至6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

搶救台灣生育率 育兒津貼加碼！8月起領3500元明年領5000元圖／教育部。

在就學費用再降低方面，針對就讀2至6歲(未滿)公共化及準公共幼兒園的幼兒，分兩階段再降低費用。

0至2歲的幼兒送去公立幼兒園家長每月繳費最高不超過1,500元，明年8月起，每月繳費最高不超過1,000元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎的就學費用再降低後也免費了。

送去非營利幼兒園的話，今年8月起每月繳費最高不超過2,500元，明年8月起，每月繳費最高不超過2,000元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎繳費再少繳1,000元、3胎的就學費用再降低後也免費了。

而準公共幼兒園部分，今年8月起，家長每月繳費最高不超過3,500元，明(2022)年8月起，每月繳費最高不超過3,000元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎繳費再少繳1,000元、3胎繳費再少繳2,000元。

在整體經費方面，教育部指出，0至6歲幼托經費從2016年的154億元，到今年557億元，到2023年將增至850億元。

林萬億說，台灣生育率持續下降，2020年出生人數降為16萬5249人、創歷年新低。根據統計，超過半數的生育女性只生1胎，現行政策要到第3胎才加碼補助，無法因應現實需要，因此這次調整到第2胎就加碼，希望讓願意生的人能生更多，就對生育率有所幫助，希望透過這樣的政策，讓生育率V轉向上拉。
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