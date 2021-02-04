奧地利台北辦事處新春回顧　盼2021年維也納愛樂來台演出

（台灣英文新聞 ／陳雨耕、林于雯 台北報導）奧地利台北辦事處處長陸德飛（Roland Rudorfer）在農曆春節前接受《台灣英文新聞》專訪，回顧辦事處去年舉辦的各項豐富文化活動，也提出來年展望。

2020年秋季的奧地利台北辦事處相當忙碌，10月在台北有二場最佳電子藝術影片放映活動，11月和百年咖啡品牌茱莉曼尼合作舉辦維也納咖啡廳文化體驗，現場烘焙和品嚐奧地利傳統甜點，欣賞古典音樂表演，聽維也納歌謠演唱。

11月底，辦事處與台南市美術館、文化局、及觀光局共同規劃「維也納藝術月」活動，其中「維也納啤酒音樂派對」吸引800多人參加，其他還有展覽、電影、及音樂會，民眾都踴躍參加，希望今年能在台南市繼續辦理維也納藝術月活動。

維也納愛樂（Vienna Philharmonic Orchestra）和曾經連續來台表演15年的維也納少年合唱團，去年都因疫情而相繼取消來台演出。陸德飛表示，希望今年的秋天，愛樂及合唱團能夠在台灣各地巡迴演出。

在青年交流與教育方面，陸德飛說明，過去已有許多台灣青年參與雙邊青年度假打工計畫，因此奧國政府也對內積極推廣，希望有更多年輕人能來台灣旅遊兼打工，以接觸不同的語言、文化與族群。此外，雙方每年都有一定數量的交換學生相互交流，取得更多元的學習經驗，在過去兩年也編列了三十萬歐元，以加強雙邊的教育與科學知識交流。

在觀光旅遊方面， 陸德飛提及，除了奧地利首都維也納，台灣人最愛去的地點包含薩爾斯堡（Salzburg）和哈修塔特（Hallstatt），不過他個人最推薦薩爾茨卡默古特（Salzkammergut），那裡有絕美的湖光山色和充滿歷史色彩的村落。

陸德飛還分享其它私房景點，特別推薦喜愛品嚐葡萄酒和當地美食的旅行者，可以去施蒂里亞州和下奧地利州瓦豪地區的葡萄酒街。

陸德飛補充，在奧地利，一年四季都能欣賞到截然不同的景觀，體驗多元的休閒活動。在夏季，清澈的湖泊在炎熱的天氣中提供了誘人的喘息之機，而奧地利壯觀的山脈則是遠足的理想之地；「在冬季，奧地利以滑雪、溫泉和水療而聞名。奧地利很多文化節，古典音樂，幾百年的傳統，風景名勝和活動，也值得一遊。」

作為奧地利辦事處的處長，陸德飛總結說，會繼續努力促進和加強雙方在經濟、文化、旅遊、科學技術和教育等領域的相互交流。