用美食犒賞醫護 台南大員皇冠假日酒店推消費滿千送百

臺南堪稱為臺灣最懂吃的城市，臺南的美食總是有一種讓人無法抗拒的魅力，臺南市政府為了讓消費者吃得安心、安全，邀集台南餐飲業者推行「安心餐廳」認證，無論餐廳設施或餐飲服務皆遵循防疫規定，並推出多樣美味健康兼具的安心餐。台南大員皇冠假日酒店的三間主題餐廳，包括:元素自助餐、煉.瓦日式餐廳與彩豐樓粵式中餐廳都取得「安心餐廳」認證，在疫情期間為了感謝第一線醫護人員的辛勞，於2021年2月3日至3月31日期間，凡出示醫護相關證件，享餐廳內消費滿千送百元抵用券之優惠活動，用行動支持醫護人員，您們辛苦了。

防疫全面再升級，滴水不漏，2021年度台南大員皇冠假日酒店再把防疫層級拉高，依據IHG集團的標準執行<洲全計畫>，除了量體溫、酒精消毒與防疫作為之外，元素自助餐落實取餐時，務必全程配戴口罩與手套，並於「餐桌上設置隔板」，降低因取下口罩用餐時的飛沫傳染，安全防護全方位。

同時也取得臺南市政府推動的「安心餐廳」認證，並於今天參與【犇遊台南E起購 挺醫護】記者會活動，由行政總主廚周烈成準備多道美食佳餚，都是元素餐廳最新一季的新菜色「臺灣好豬宴」，包括: 「茶香東坡肉」、「蒜酥蠔汁豬棒腿」、「草莓燉飯烤豬菲力」、「與豬共舞」等。

在疫情當頭，為了體恤醫護人員，特別推出優惠活動，於2021年2月3日至3月31日期間，凡出示醫護相關證件，享餐廳內消費滿1,000元，贈送100元餐飲抵用券，消費滿額須扣除優惠、酒水、外帶、餐券、抵用券之金額後，依實際金額計算。適用餐廳：元素、煉‧瓦、彩豐樓。消費滿額所贈送的「超值美食禮遇100元餐飲抵用券」，限下次用餐使用，消費每滿500元可抵用乙張，滿1,000元可抵用兩張，餐飲抵用券有效期至2021/12/30。訂位專線：元素06-512-1920、煉‧瓦06-512-1930、彩豐樓06-512-1910。

彩豐樓外帶年菜預訂高人氣，限量年菜已預訂額滿，因疫情期間特別額外加碼開放館內2道高CP值得外帶年菜品項，使民眾也能在家品嘗到由五星大廚手藝，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味，分別有「廣式羊肉爐」象徵新春喜飛揚，每盅1,550元，選用去骨帶皮的羊腩，整塊先用熱水與柳橙皮一起川燙後，切成3公分約一口大小，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、蒜頭、白甘蔗與月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮90分鐘，讓羊腩入味並釋出濃郁膠質，屬於廣式濃稠紅燒做法，與台式羊肉爐藥膳湯底截然不同，鮮香四溢，沒有台式藥膳味，屬於溫補。

有別於台式口味也回購高人氣年菜「港式佛跳牆」象徵幸福滿滿溢，每盅3,200元，以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、海參、鵝掌、金華火腿、全雞等食材搭配上湯精華，再經過8小時熬煮，每一口湯裡都能嚐到豐富的膠質以及食材鮮甜甘醇的濃郁滋味，是新春團圓宴最佳養生湯品。因年菜皆為常溫出貨，須至現場提領，恕不提供宅配服務，且不與其他優惠並用，數量有限，售完為止。年菜提領時間為2021年2月10日(小年夜)14:30-16:30或2月11日(除夕)14:30-16:30，年菜預購專線：06-512-1910彩豐樓。