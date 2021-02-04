育兒津貼加碼 婦團：過度仰賴恐讓私幼價格上揚

行政院今天宣布加碼「育兒津貼」與「托育補助」，婦團說，肯定兩項同步加碼，但幼兒園階段仍應以擴大公共化幼兒園為主，若過度仰賴育兒津貼恐讓私幼價格上揚。

行政院長蘇貞昌今天表示，「0至6歲國家一起養」育兒津貼將從現行每月新台幣2500元，今年8月增加到3500元，明年8月將調到5000元，除了加津貼，還有增名額、減負擔。

對此，托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴接受中央社記者採訪指出，總統蔡英文過去曾提到將加碼育兒津貼至每月5000元，托盟當時就召開記者會呼籲育兒津貼不該加碼，否則可能讓家庭育兒量能下降、讓托育品質下降，加碼津貼也等同將補助送入業者口袋。

不過，黃喬鈴指出，看到行政院今天釋出的方案是同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，維持兩項補助之間3500元的落差，托盟對此表達肯定，因為這可以維持保母和托嬰中心加入「準公共化托育」的誘因，也就是為了給家長較高額的托育補助，而願意簽約成為準公共托育服務。

至於幼兒園階段，黃喬鈴仍呼籲，政府應以加速擴大公共化幼兒園為主軸，擴張非營利幼兒園和公幼，達到113年3000班的目標。

黃喬鈴表示，送托私立幼兒園的家長雖然可以領取加碼的育兒津貼，但過度仰賴育兒津貼恐怕也只會造成大量私幼價格上揚，也可能讓補助轉手送到營利的托育業者手中。

黃喬鈴說，聯合國人口基金（UNFPA）2019年回顧20年來先進國家的研究報告已明確指出，創造平價、優質、普及的公共托育體系，是唯一確認提振生育率最有效的政策，尤其針對3歲以下幼兒，是支持女性就業、促使雙薪家庭生育的關鍵政策。

黃喬鈴呼籲，政府應保障跨階層家庭都可以使用到平價、優質、普及托育服務，0到2歲應大量招募保母人力，成為新手家長最有力的後援，2到6歲加速擴大公共化幼兒園，最終讓父母雙薪、共同工作、增加家庭經濟能力，共同分擔育兒勞務，增加家庭生養二孩的能力，才是真正落實0到6歲國家一起養。