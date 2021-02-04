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【匪夷所思】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬強制集中檢疫•醫師公會譴責男方

▲台中市長盧秀燕3日在市府召開防疫會議時嚴厲斥責這名女子2度讓男友到住所探視過夜行為「可惡至極」，不顧防疫安全，嚴重違反疫規定。▲指揮中心監測組長周志浩4日表示，案發後該名李姓女子將被送往集中檢疫所強制檢疫。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 15:40
台中市神岡區1月底才發生居家檢疫男子多次違規外出被重罰100萬元。圖為台中市環保局1月24日出動防疫消毒大隊至社區環境及周邊街道完成消毒作...

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更新時間: 2021-02-04 15:39

首次發稿: 2021-02-04 14:00

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中市南屯區一名女子1月26日從中國返台，居家檢疫期間竟2度讓男友到住所探視過夜，中市府昨天(2月3日) 決定予以重罰新台幣20萬元，更令人震驚的是，這名女子的男友，職業竟是醫師。

這個話題在今天(2月4日) 指揮中心記者會上也引起關注。指揮中心監測組長周志浩表示，案發後該名李姓女子將被送往集中檢疫所強制檢疫。其醫師男友1/30已經開始隔離，未再跟其他人接觸。另因該名醫師屬接觸者的接觸者，健康目前情況還好。至於男醫師是否會受到處罰，將由地方政府決定。(指揮中心2/4記者會 超連結)

華視新聞4日引述台中市衛生局疾病管制科科長湯澡瑛說：女子是在1/26從中國返台，隔天1/27晚上，醫生男友就到她的住處過夜1/28男友上午出門，晚上又回來過夜，1/29男友早上再度出門。兩進兩出，被民眾發現後檢舉。「依照嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例，重罰20萬元罰鍰。」

報導並引述大台中醫師公會理事長藍毅生說：「我們也是感到訝異，醫師公會是認為是不應該，不該不當不宜。」衛生局要求醫師男友暫停看診，目前對他一採結果是陰性，還要再二採，確認是陰性，才會准許他恢復上班。

台中市神岡區1月底才發生居家檢疫男子多次違規外出被重罰100萬元。中央社報導，台中市長盧秀燕3日在市府召開防疫會議時嚴厲斥責這名女子2度讓男友到住所探視過夜行為「可惡至極」，不顧防疫安全，嚴重違反疫規定。

台中市衛生局說明，依中央流行疫情指揮中心規定，自1月15日起居家檢疫者必須「一人一戶」，違者可依特別條例處10萬元至100萬元罰鍰。

衛生局表示，根據區公所現場訪查，並調閱監視器後發現，南屯區這名女子1月26日自中國返台，入境後連續2天讓男友進入住所過夜，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，依特別條例加重處以20萬元罰鍰。

衛生局指出，這名女子的男友現已暫停上班，目前一採陰性；待自主管理7天期滿，將進行二採，同樣陰性才可恢復上班。

據了解，這名女子的男友職業為醫師，市府已出動人員前往這名醫師服務單位進行消毒；至於是否會處罰這名醫師，衛生局認為涉及法規問題應由中央流行疫情指揮中心統一回應。

【匪夷所思】台中女自中國返回台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬•大台中醫師公會譴責行為不當

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居家檢疫
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罰款
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