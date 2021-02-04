趙少康：若當選總統 會把52台還給中天

重回國民黨的中廣董事長趙少康今天批評國家通訊傳播委員會不予中天換照、華視可能入主52台，他宣布，若當選總統，會叫華視退出52台，還給中天。

據民進黨內人士轉述，民進黨秘書長林錫耀認為趙少康重回國民黨，動機值得注意，尤其近期三中案、中廣土地案有開庭，這之間的關係值得觀察。

趙少康上午受訪時說，林錫耀講這話不好，會讓人以為是否要司法追殺、是否要給檢察官或法官施壓，以前大家說法院是國民黨開的，現在說是民進黨開的，林錫耀講這話不就是證實了。

他說，22日要到地方法院作證，傳他作證的不是檢察官、法官，是中投的董事長與總經理；另一個案子是中廣控告黨產會，要打行政訴訟，到底中廣是不是國民黨的附隨組織，此案已進入司法程序，尊重司法。

趙少康表示，林錫耀認為他這個時間點跳出來很奇怪，那什麼時候才不奇怪，若案子要打5年，是5年後他再跳出來才不奇怪嗎？「錫耀兄，我們老朋友了，在這時候這樣講，真的是不好。」

他說，前司法院長林洋港曾說「司法像皇后的貞操，不容懷疑」，但現在總統蔡英文任命表姐夫吳明鴻擔任最高行政法院院長，要怎麼相信司法的貞操，加上林錫耀昨天這麼說，好像已經無法無天，視司法於無物。

趙少康話鋒一轉表示，司法有個界線、媒體監督行政部門也有界線，政府可以蠻橫不予中天新聞台換照，就讓華視入主52台嗎？大家相信政府沒有介入華視入主52台嗎？

他說，過去年代綜合台在前總統馬英九執政時被收回，他曾告訴馬英九要為此負責，馬英九卻質疑為何要負責，認為國家通訊傳播委員會（NCC）是獨立機關。趙少康說，NCC的委員是誰提名，提名權就是主控權。

趙少康指出，過去新聞局掌管時還可以知道誰做決策，但現在誰叫得出NCC委員名字，做這麼重要的決策可以不負責，所以他鄭重宣示，如果他當選總統，會叫華視退出52台，還給中天。