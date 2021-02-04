又是你！緬甸軍方政變 中國反對聯合國譴責

緬甸軍方發動政變，多名在泰國的緬甸人1日下午聚集 在緬甸駐泰大使館前，要求釋放遭拘捕的緬甸國務資政 翁山蘇姬。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 1... 緬甸軍方發動政變，多名在泰國的緬甸人1日下午聚集 在緬甸駐泰大使館前，要求釋放遭拘捕的緬甸國務資政 翁山蘇姬。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 110年2月1日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）緬甸軍方1日以「選舉舞弊」為由發動武裝政變，總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及多名執政高層遭到監禁，除下落不明外，更因為一些奇怪罪名面臨起訴，引發國際譁然，這結果不為聯合國大部分國家所接受。

聯合國緬甸特使Christine Schraner第一時間譴責軍方，不過當安理會於2日緊急召開會議就緬甸政變進行討論，卻因為中國動用否決權，而無法以一致的立場對緬甸現在的軍政府進行譴責，西方各國只能以七大工業國組織(G7)的名義施壓。

事實上，作為緬甸長期的盟友，中國一直努力保護緬甸免於受到國際干預，即便在翁山蘇姬執政時期對羅興亞人進行壓迫時，態度也很一致，不過分析認為，中國在過去幾年與翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟(NLD)建立了良好關係並挹注了大量資金，由於緬甸軍方傳統上對中國持懷疑態度，中國應該還在觀察狀況，決定是否要更進一步。

雖然在內部無法達成共識，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)仍公開表示，無法接受政變結果，並呼籲全球應團結施壓讓軍事政變失敗，讓軍政府成員明白，不應任意無視人民的意志去扭轉選舉的既定結果。

現階段，國家大權已被轉移到三軍總司令敏昂萊手上，軍方並成立一個有11名成員的執政團處理政務，包括經濟、健康、外交等領域的部會首長皆被替換，軍政府除實施宵禁外，也宣布國家進入為期一年的緊急狀態，路上隨處可見巡邏的軍警。

民間對於政變的態度暫時算是平和，除了醫界號召70多間醫療院所進行罷工外，民間主要以夜間按喇叭、敲響鍋子、將臉書大頭貼更換為NLD代表的紅色等方式進行抗議。