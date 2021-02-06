〈時評〉台灣汽車產業面臨困境 亟待政府協助解決

隨著行車輔助系統、電動車和自動駕駛逐漸成熟，汽車 工業對晶片需求將只增不減。歐洲目前賣得最好的純電 動車是福斯去年9月上市的ID.3（... 隨著行車輔助系統、電動車和自動駕駛逐漸成熟，汽車 工業對晶片需求將只增不減。歐洲目前賣得最好的純電 動車是福斯去年9月上市的ID.3（圖），採用大量的晶 片。 （福斯汽車提供） 中央社記者林育立柏林傳真 110年2月6日 (來源 中央社)

台灣汽車巿場去(2020)年創下15年來最佳紀錄，今年因為車用晶片及零組件供應不足、海運困難，技術人員缺乏，面臨嚴重窘境，將至少萎縮5％以上，亟待政府協調各供應商，解決困境，協助汽車業發展。

當前全球車用晶片大缺貨，造成國際經濟發展嚴重困境，迫使本田、豐田、福斯、福特等各大車廠被迫放無薪假，汽車產業鏈大亂。台灣豐田汽車公司從去年第四季開始，每月減少供車1000至2000輛，福特六和汽車過去進口備料至少一個月以上，現在進口料源只夠一、二週使用，剛推出的新車款Focus Active，才開賣不到一個月，就出現產能不足，缺車窘境。

造成汽車零組件缺貨，最重要的原因是去年二月新冠肺炎爆發伊始，全球汽車嚴重滯銷，各大車廠紛紛停止訂購零組件，未料下半年各國新車熱賣，零組件突然湧現大量需求，造成庫存不足：尤其是車用晶片因為中美貿易大戰，各類晶片因為AI、手機、5G、車用晶片、IoT、高速運算、比特幣挖礦、居家電腦⋯等，需求大爆發，各類晶片搶成一團，車用晶片生產更是供不應求，嚴重缺貨，諸多車商被迫不得不停產。

德國、日本、美國等國家，紛紛以官方立場，與台灣交涉，希望透過政府力量，協調各晶圓代工廠商，優先生產汽車使用晶片，問題是各晶圓代工廠都已產能滿載，很難再擠出空檔生産車用晶片。

經濟部長王美花邀集台積電、聯電、世界先進、力積電協調，儘量滿足各國車用晶片的需要。不料晶圓代工廠的回應是現在車2、30片都擠不出來，只好回去再協調其他客戶，希望能讓出配額，調整產能，支援車用晶片。晶片吃緊，可見一斑。

歐洲國家過去長期以來，並未特別發展晶圓代工產業，以致只有德國英飛(Infineon)、瑞士意法半導體(STMicroetronics)、荷蘭恩智浦(NXP)等三家半導體業者，從事晶圓代工業務，產值只佔全球10％，少有利基型產品。

這次全球晶片大缺貨，讓歐盟各國突然警覺半導體產業對科技、經濟、軍事的重要性，如果不能掌握自主權，風險極高，尤其如果發生區域政治或軍事危機，造成晶片供應斷鏈，後遺症嚴重。但是半導體產業，以及晶圓代工技術及工廠建立，耗資龐大，而且多達二百多個工序，相當精密，並不是那麼容易建立，因此歐盟即使要建立半導體產業鏈，也是曠日費時的大工程，緩不濟急。

目前全球車用晶片大漲，瑞蕯電子、恩智浦紛紛宣布漲價，漲幅15％，東芝、意法半導體漲價20％，另外伺服器、工業設備等晶片亦調漲10％至20％。即使是晶片製造大國的台灣，亦遠遠無法充分満足各車廠的需求。

不止車用晶片不足問題嚴重，以一輛新車製造，至少需要3萬多個零組件，而且因為安全要求嚴格，要想通過安全檢定合格，非常不容易，因此產品替代性極低，一旦有缺料問題，根本找不到替代零組件。

台灣去年新車巿場創下45.7萬輛佳績，是15年來最佳紀錄，但是今年亦受困於車用晶片，以及其他各纇零組件缺貨，再加上技術人力不足，進口新車竟然也嚴重缺貨，而且現在海運缺貨櫃、缺艙位、塞港，再加上運費飆升，全球車廠都共同面臨嚴重困境，台灣不論是進口車或國產車，各大車廠都面臨困境，新車巿場今年恐怕並不好過。

台灣汽車產業一年產值達6100億元，其中4成來自車用電子， 而且電動車是下一個世代汽車之業發展方向，從業人員達50萬人以上，是重要產業之一，如今發生產業鏈供應危機，如何協助汽車業渡過難關，恐需政府及業者共同攜手合作，突破困境，才能再造汽車業廠榮景。