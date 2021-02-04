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【哀矜勿喜】北台灣聯新醫院否認院內感染　桃園市長鄭文燦：聯新不是那家醫院!

▲聯新國際醫院總院長張煥禎4日強調，聯新醫院過去一週被誤傳，「但我們絕對不是那一家醫院」，也絕對不是桃園醫院之外院內感染的醫院。▲▲被冤枉的聯新醫院是該還它清白，至於真正的平鎮某醫院是哪家，大家還是秉持哀矜勿喜的原則，給別人留點餘地。保持平常心，人人抓好防疫原則，才是重點吧。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/04 10:43
聯新國際醫院院長張煥禎（右2）4日代表醫院受贈防疫物資，由桃園市長鄭文燦（中）主持捐贈儀式。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園醫院發生武漢肺炎群聚案，指揮中心證實有第2起院內感染事件。聯新國際醫院總院長張煥禎今天(4日) 強調，絕無院內感染，也無醫護染疫，桃園市長鄭文燦也表示，聯新不是那家醫院!

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。其中案908陪媽媽在桃園另一家醫院就醫時，被案889傳染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥1月30日證實，此為今年第2起院內感染事件；外傳該醫院為平鎮某醫院。

鄭文燦2月4日上午主持防疫物資捐贈，由群聯電子股份有限公司捐贈滅菌機器人1台給聯新國際醫院，聯新國際醫院總院長張煥禎致詞時強調，聯新醫院過去一週被誤傳，「但我們絕對不是那一家醫院」，也絕對不是桃園醫院之外院內感染的醫院。

中央社引述張煥禎表示，聯新醫院沒有任何院內感染案例，也沒有任何醫護染疫，院內也乾乾淨淨，一切醫療服務也很正常；鄭文燦表示，聯新醫院一直以來協助政府收治武漢肺炎確診病患，「聯新就是聯新，不是那家醫院」。

(被冤枉的聯新醫院是該還它清白至於真正的平鎮某醫院是哪家? 大家還是秉持哀矜勿喜的原則，給別人留點餘地。保持平常心，人人抓好防疫原則，才是重點吧?!)

【哀矜勿喜】北台灣聯新醫院否認院內感染　桃園市長鄭文燦：聯新不是那家醫院!

聯新國際醫院絕無院內感染，民眾就醫安全無虞

針對部分媒體報導指稱 《民眾前往中壢、平鎮某醫院就醫後收到居家隔離通知》一事， 桃園市政府已發佈聲明稿澄清這完全是錯誤的訊息，

市長鄭文燦也表示桃園目前沒有任何醫院有院內感染的情況發生。 本院鄭重聲明，我院絕無院內感染， 一切作業如常！謝謝大家的關心。 #聯新國際醫院

聯新國際醫院發佈於 2021年1月27日 星期三
聯新醫院
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武漢肺炎
COVID19
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