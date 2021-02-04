【哀矜勿喜】北台灣聯新醫院否認院內感染　桃園市長鄭文燦：聯新不是那家醫院!

聯新國際醫院院長張煥禎（右2）4日代表醫院受贈防疫物資，由桃園市長鄭文燦（中）主持捐贈儀式。中央社 聯新國際醫院院長張煥禎（右2）4日代表醫院受贈防疫物資，由桃園市長鄭文燦（中）主持捐贈儀式。中央社

延伸閱讀: 【武肺防疫小知識】這樣到底算不算有症狀? 究竟該如何形容它?

【發聲什麼事？】台灣「聲心修繕師」魏世芬: 聲音是名片•也是走進自己內心的鑰匙

北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日 分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園醫院發生武漢肺炎群聚案，指揮中心證實有第2起院內感染事件。聯新國際醫院總院長張煥禎今天(4日) 強調，絕無院內感染，也無醫護染疫，桃園市長鄭文燦也表示，聯新不是那家醫院!

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。其中案908陪媽媽在桃園另一家醫院就醫時，被案889傳染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥1月30日證實，此為今年第2起院內感染事件；外傳該醫院為平鎮某醫院。

鄭文燦2月4日上午主持防疫物資捐贈，由群聯電子股份有限公司捐贈滅菌機器人1台給聯新國際醫院，聯新國際醫院總院長張煥禎致詞時強調，聯新醫院過去一週被誤傳，「但我們絕對不是那一家醫院」，也絕對不是桃園醫院之外院內感染的醫院。

中央社引述張煥禎表示，聯新醫院沒有任何院內感染案例，也沒有任何醫護染疫，院內也乾乾淨淨，一切醫療服務也很正常；鄭文燦表示，聯新醫院一直以來協助政府收治武漢肺炎確診病患，「聯新就是聯新，不是那家醫院」。

(被冤枉的聯新醫院是該還它清白，至於真正的平鎮某醫院是哪家? 大家還是秉持哀矜勿喜的原則，給別人留點餘地。保持平常心，人人抓好防疫原則，才是重點吧?!)