【新疆再教育營】暗夜裡的腳步聲 BBC揭維族女子遭輪姦凌虐

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）沒有進去過的人，不會懂。黑牢如此，新疆再教育營亦如是。美其名為維吾爾族職業訓練所的再教育營，人權爭議再添一樁。曾在營裡待過的少數族裔女性，向BBC揭發了女子營區不為人知的暗黑真相，當黑夜來臨，惡魔就會現出真身。

維族女子Tursunay Ziawudun泣訴，她曾在這猶如女子監獄的再教育營遭關押了9個月。每到夜間，就會有戴著面罩的男子來「挑選」中意的女子，接著帶到無監視器的「黑房間」，上演輪姦、性虐、電擊、毆打等慘絕人寰的劇碼。

根據Ziawudun，她自已就被強姦三次，身上更布滿了這些「禽獸」留下的咬痕，全身無一處倖免。這類情事已成了女子營區的日常，受害者被威脅不得聲張，凌虐了一夜過後，回到牢獄的女子往往變了一個人，有的暗自垂淚、有的呈現恍惚失神狀態，有的則根本沒能回來。「他們的目的就是要摧折每個人的心志。」

BBC雖未能全面驗證其指控，但透過採訪其他獄友、教師，甚至匿名守衛，皆證實了女子再教育營的獸行，具有相當高的真實性。來自烏茲別克的Qelbinur Sedik，負責教導中文，她從營區的女警口中得知，強姦性侵的確存在，甚至有四種電擊凌虐方式，包括針對下體與肛門等難以想像的變態手段。「尖叫聲迴盪整棟樓，甚至連我在午餐、上課時都能聽見。」

一名哈薩克女子，待了18個月，她被迫為虎作倀，將維族女子剝去衣服、上銬，接著到隔壁房間等待，讓中國男子、警察逞其獸慾，事後再進去清理善後。「這些男子會付錢挑選姿色好的年輕女子。」

當身體不再是自己的，公然性虐也不那麼意外了。教師Sayragul Sauytbay透露，曾目睹一名20歲女子，被帶到約百名獄友前，強迫坦承犯錯。接著她便被獄警一個個輪姦，所有人都得眼睜睜看著這地獄般的場景。「女孩哭喊著求救，太可怕了，我覺得我好像死了。」

除了性侵，這些少數族裔女性，被強迫絕育，有的才20多歲，就失去做母親的權利。此外，在教條式的習近平思想灌輸下，若未能牢記、背誦習語錄，就會連食物都被剝奪。若再加上不時的毆打、吞下不明藥物、每15天注射讓人感到嘔吐無力的「疫苗」，「受刑人」遭凌虐到不成人形，也是日常。

Ziawudun於2018年獲釋後逃往哈薩克，並在「維吾爾人權計畫」（Uighur Human Rights Project）協助下轉赴美國，與一名同族女子定居。由於曾遭獄警暴力踹其腹部留下後遺症，她不得不摘除子宮，目前唯一的企盼是，其哈薩克夫婿能赴美與她團聚。

Ziawudun或許還算幸運的。據她所述，有的獄友在經歷這番身心靈的酷刑後，成天以酒精麻醉自己、醉倒街頭、成了行屍走肉。「從教育營出來的人，這一生就這樣完了。他們的目的就是摧毀所有人，而所有人都心知肚明。」

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