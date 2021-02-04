【武肺防疫小知識】這樣到底算不算有症狀? 究竟該如何形容它?

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北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日 分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影

圖/王必勝臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）去年是鼠年，因為COVID19 (新冠肺炎, 武漢肺炎) 過去這一年大家果真有如過了個幾乎每天都在「抱頭鼠竄」的2020年。

去年上半年網路流傳一篇英文短文，形容得相當貼切「我們果真像老鼠一樣四處躲藏，只有需要食物的時候才出門，也會多存些食物放在家裡以備不時之需。每當有人接近時我們就想逃走......大家要多注意自身安全 (保持安全距離) 啊。」

2020 IS REALLY THE YEAR OF THE RAT WE ARE ALL HIDING. WE ONLY COME OUT TO GET FOOD. WE STORE FOOD IN OUR HOME TO EAT LATER AND WE RUN AWAY WHEN PEOPLE COME CLOSE TO US. KEEP SAFE EVERYONE! (資料來源: 網路文章)

就算現在已經是2021金牛年，這樣的情景恐怕目前仍不會有太大改變。春節將至，除了團圓圍爐之外，仍然要謹記「愛有多深，距離就有多遠」的信條，時時提高警覺，畢竟誰都不想生病!

衛福部派駐桃園醫院「前進指揮所」的指揮官: 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，1月29日 (也是前進指揮所第12天時) PO文說：

持續清零，持續復原，持續檢討

王必勝在臉書po文提到:

部桃所有員工目前每天都會透過院內網路進行症狀通報。

在實務執行上，我們發現這個工作並沒有想像中的容易，

尤其是發燒以外的症狀。

•首先是對症狀的定義，個體的認知差別很大，以咳嗽來說，只是偶爾咳個幾下到底算不算有症狀，很難界定。

•另外是一些盛行率高的慢性疾病，病人經常都有呼吸道的症狀，例如慢性鼻炎導致鼻涕倒流、過敏性呼吸道疾病、胃食道逆流…等，都會造成慢性咳嗽，造成症狀難以區分新舊。

•再者由疫調或醫療人員詢問後，常會經由回憶才覺得有症狀，“好像前兩天就有點開始喉嚨不舒服”…之類的敘述也很常見。

•還有，先前的採檢結果是陰性，後來發生症狀時，也會讓人產生“已採陰應該不會吧”的僥倖心態，而疏於即時通報。尤其時值冬季，感冒者眾，症狀又都重疊，都會產生回報上的干擾。

因此王必勝醫師, 提出了一些個人建議讓大家參考：

(小編覺得: 專業的醫護人員, 尚且有此困擾, 一般民眾當然也可以參考)

1. 在高風險單位工作的人員，例如負壓隔離病房、專責病房的醫護人員，值勤期間應該提高警覺性，用比較嚴格的標準來做症狀回報。

2. 除了有沒有症狀，也該注意症狀是否有變化，例如“下午是否比上午感覺症狀厲害些”，做為通報的參考。

3. 經常有慢性呼吸道症狀的人，應該注意症狀是否有比平常加重。

4. 切勿因為先前採檢陰性就忽略症狀，採檢陰性只代表那個時間沒驗到病毒，並不是之後不會感染或發病。