【武肺防疫小知識】這樣到底算不算有症狀? 究竟該如何形容它?

圖/王必勝臉書

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)去年是鼠年,因為COVID19 (新冠肺炎, 武漢肺炎) 過去這一年大家果真有如過了個幾乎每天都在「抱頭鼠竄」的2020年。

去年上半年網路流傳一篇英文短文,形容得相當貼切「我們果真像老鼠一樣四處躲藏,只有需要食物的時候才出門,也會多存些食物放在家裡以備不時之需。每當有人接近時我們就想逃走......大家要多注意自身安全 (保持安全距離) 啊。」

2020 IS REALLY THE YEAR OF THE RAT

WE ARE ALL HIDING.

WE ONLY COME OUT TO GET FOOD.

WE STORE FOOD IN OUR HOME TO EAT LATER

AND WE RUN AWAY WHEN PEOPLE COME CLOSE TO US.

KEEP SAFE EVERYONE!

(資料來源: 網路文章)