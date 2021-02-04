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美兩黨議員提名香港民主運動 角逐諾貝爾和平獎

By 中央社
2021/02/04 09:12
美國9位跨黨派議員近日提名香港民主運動，角逐2021年諾貝爾和平獎。圖為在台港人去年在台北的一次民主支持活動。

美國9位跨黨派議員近日提名香港民主運動，角逐2021年諾貝爾和平獎。圖為在台港人去年在台北的一次民主支持活動。 (來源 中央社)

美國9位跨黨派議員近日提名香港民主運動，角逐2021年諾貝爾和平獎。議員表示，這項運動和平捍衛香港自治、人權與法治，和平獎能夠表彰抗爭者足以激勵世界的勇氣與決心。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）等9位美國跨黨派議員，1月31日聯名致函諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen），提名「香港民主運動」角逐今年度諾貝爾和平獎。

根據議員今天公布的信函，他們提名香港民主運動，是為了表彰這項運動和平捍衛「中英聯合聲明」與「基本法」所允諾香港的自治、人權與法治。「我們所提名的這項運動，自1997年來和平維繫並為香港人權、民主發聲，且持續對抗這些權利遭受的侵蝕。」

議員在信函中指出，香港民主運動獲得廣泛大眾支持，也贏得國際讚賞。他們舉例，2019年6月16日的抗爭活動，在人口750萬的香港有超過200萬人參加，是史上最大規模抗議之一。

不過，信函表示，面對香港社會反對聲浪與抗爭，中國政府制定國安法，並在沒有任何港人參與下通過並實施。該法被用來積極壓迫對人權民主渴求的聲音，法條罪行定義模糊，卻訂定最高為終身監禁的嚴重刑罰，對政治言論與其他基本自由造成寒蟬效應，違反多部國際法律與人權宣言。

議員在信中說：「透過這項提名，我們希望紀念那些1997年來建立並維繫香港人權、民主的人士，對於國際條約與香港憲法所允諾港人的權利與自由遭侵蝕，近年來積極與其對抗的人們，我們也希望賦予他們聲音。」

信函強調，多位香港民運人士遭監禁，部分流亡海外，更多人則在等待司法審判。這些人預計未來幾個月就會遭到定罪判刑，而這僅是因為他們透過發表演說、出版刊物、選舉或集會，和平表達他們政治理念。

信函表示，諾貝爾和平獎能表彰這些人足以激勵世界的勇氣與決心，「我們希望諾貝爾委員會能持續為那些在中國為和平、人權奮鬥的人士亮起一盞燈，我們相信香港民主運動值得在今年獲得表彰」。

根據諾貝爾獎基金會規定，有資格提名諾貝爾和平獎的人士包含國家領導人、政府官員、國會成員、荷蘭海牙國際法院或常設仲裁法院法官、大學教授或過去和平獎得主等。獲提名人可以是個人或組織。

諾貝爾委員會每年10月會透過表決，選出當年度和平獎得主，並在12月進行頒獎。

更新時間 : 2021-02-04 12:48 GMT+08:00

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