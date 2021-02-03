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台灣防疫照顧假！勞動部：雇主應准假不可扣發全勤獎金

為確保開學前校園環境衛生安全，疫情指揮中心今(3)天宣布將延後開學，家長可請防疫照顧假。勞動部說，勞工提出申請，雇主應予准假，但因不可歸責勞資雙方，因此未強制雇主給薪。

By 中央社
2021/02/03 19:40
勞動部說，勞工提出申請防疫照顧假，雇主應予准假，但未強制雇主給薪。（示意圖／中央社）

勞動部說，勞工提出申請防疫照顧假，雇主應予准假，但未強制雇主給薪。（示意圖／中央社）

為確保開學前校園環境衛生安全，疫情指揮中心今(3)天宣布將延後開學，家長可請防疫照顧假。勞動部說，勞工提出申請，雇主應予准假，但因不可歸責勞資雙方，因此未強制雇主給薪。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量國際疫情持續嚴峻，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，高中職以下學校延後到2月22日開學，而延後開學期間（2月18日至2月21日），家長其中一人如有照顧12歲以下學童以及國中、高中、五專1到3年級持有身心障礙證明子女，可申請「防疫照顧假」。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天表示，「防疫照顧假」是防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，雇主也不可以因為勞工請防疫照顧假，而視為曠工，或是強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利處分。

黃維琛也說，防疫照顧假不可歸責於勞資任何一方，因此勞工若請防疫照顧假，未強制雇主必須付薪資，希望勞雇雙方能共體時艱，共同為防疫而努力。

根據勞動部整理的規定，雇主如因勞工請防疫照顧假而扣發勞工全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是新台幣2萬元至100萬元。
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勞工
全勤獎金

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