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善意好禮歡喜食 里仁與合作廠商獻上全蔬食年節禮盒

傳遞與親友共同實踐永續心願

By 台灣英文新聞
2021/02/03 17:35
照片來源：福智基金會提供

照片來源：福智基金會提供

一份好禮，除了提升人與人的情感交流，也能增進人與環境的永續關係。全臺最大蔬食通路里仁公司偕同合作廠商推出20款健康美味的蔬食年節禮盒，如：宏亞無添加工坊、蘑菇阿伯、慈心淨源茶等，鼓勵消費者送禮的同時也一起守護土地、愛動物。除了禮盒，里仁也提供新設計的禮券，讓收到禮券的親友可以在全臺133家里仁門市自由選擇，共同為支持生態盡一份力。

想傳達支持環境保護及生態復育的理念嗎？獲得金點設計獎的「臺灣島嶼動物禮盒」是個別具意義的選擇，內含四種風味的有機淨源茶，還以具臺灣生態代表性的翡翠樹蛙、石虎、臺灣黑熊、梅花鹿等四種動物為包裝設計，外盒更可以拼製呈現完整的臺灣地圖。送禮不分年齡，里仁推薦金桔檸檬、洛神青梅QQ凍與芒果椰果布丁，這些兼具水果風味的蔬食果凍，無添加動物膠（明膠、吉利丁）、色素、防腐劑。除此之外，還有佐茶良伴的海鹽夏威豆巧克力、古銅錢造型芝麻糕，讓闔家團聚的時刻，也能吃到健康美味的蔬食零嘴。

臺灣在地的有機農產禮盒也能表達感恩與祝福的心意，「有機慶豐年禮盒」嚴選南投有機農法種植的冬菇和白背黑木耳、「有機巴西蘑菇禮盒」選用南投巴西蘑菇，蘊含寶島豐饒的珍食真味！除了可以入菜的乾貨，以珍貴靈芝菌種萃取調製溫和補身的「芝心寶靈芝飲禮盒」、添加賽洛美與玻尿酸的「纖潤鮮銀耳禮盒」，更是養生保健的貼心首選。

禮盒裝不下您的心意嗎？那麼，還有設計清新的里仁禮券好選擇。里仁希望傳遞永續環境的理念，這次禮券設計以人與萬物的幸福為訴求，描繪出純淨、富饒土地與海洋意象的禮券，表達與消費者共同努力的願景。里仁承載眾人保護環境的使命，在每個細節實踐企業社會責任的承諾，同時也守護人與環境共存共榮的永續未來。

更新時間 : 2021-02-03 23:10 GMT+08:00

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