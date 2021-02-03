善意好禮歡喜食 里仁與合作廠商獻上全蔬食年節禮盒

一份好禮，除了提升人與人的情感交流， 也能增進人與環境的永續關係。 全臺最大蔬食通路里仁公司偕同合作廠商推出20款健康美味的蔬食 年節禮盒，如：宏亞無添加工坊、蘑菇阿伯、慈心淨源茶等， 鼓勵消費者送禮的同時也一起守護土地、愛動物。除了禮盒， 里仁也提供新設計的禮券，讓收到禮券的親友可以在全臺133家里 仁門市自由選擇，共同為支持生態盡一份力。

想傳達支持環境保護及生態復育的理念嗎？獲得金點設計獎的「 臺灣島嶼動物禮盒」是個別具意義的選擇， 內含四種風味的有機淨源茶，還以具臺灣生態代表性的翡翠樹蛙、 石虎、臺灣黑熊、梅花鹿等四種動物為包裝設計， 外盒更可以拼製呈現完整的臺灣地圖。送禮不分年齡， 里仁推薦金桔檸檬、洛神青梅QQ凍與芒果椰果布丁， 這些兼具水果風味的蔬食果凍，無添加動物膠（明膠、吉利丁）、 色素、防腐劑。除此之外，還有佐茶良伴的海鹽夏威豆巧克力、 古銅錢造型芝麻糕，讓闔家團聚的時刻， 也能吃到健康美味的蔬食零嘴。

臺灣在地的有機農產禮盒也能表達感恩與祝福的心意，「 有機慶豐年禮盒」嚴選南投有機農法種植的冬菇和白背黑木耳、「 有機巴西蘑菇禮盒」選用南投巴西蘑菇，蘊含寶島豐饒的珍食真味！ 除了可以入菜的乾貨，以珍貴靈芝菌種萃取調製溫和補身的「 芝心寶靈芝飲禮盒」、添加賽洛美與玻尿酸的「纖潤鮮銀耳禮盒」， 更是養生保健的貼心首選。

禮盒裝不下您的心意嗎？那麼，還有設計清新的里仁禮券好選擇。 里仁希望傳遞永續環境的理念， 這次禮券設計以人與萬物的幸福為訴求，描繪出純淨、 富饒土地與海洋意象的禮券，表達與消費者共同努力的願景。 里仁承載眾人保護環境的使命， 在每個細節實踐企業社會責任的承諾， 同時也守護人與環境共存共榮的永續未來。