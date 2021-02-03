新北首家亮點茶莊 傳承百年「白青長茶作坊」

位於坪林漁光「白青長茶作坊」已傳承百年， 以產製在地文山包種茶聞名。第四代主人「白青長」先生擁有近50 年的製茶經驗，搭配2位兒子白俊育、白順楊創意行銷， 歷經多年努力，成功替老茶廠注入新思維， 建立出自家品牌提升產品價值，成為新北市首家亮點茶莊，並於本( 3)日將亮點茶莊獎牌獻給市長，市長也勉勵， 期望能持續為在地奮鬥爭光。

行政院農業委員會農糧署自103年起辦理「發展亮點茶莊計畫」， 藉此輔導茶農由傳統的生產、製造、銷售轉型，結合文創、觀光、 體驗，以在地文化和特色包裝商品，至109年已評選出33家亮點 茶莊，位於新北市坪林區「白青長茶作坊」透過產業轉型於109年 獲選為新北市首家亮點茶莊。

「白青長茶作坊」第五代負責人白俊育、白順楊皆為7年級生， 俊秀的外表與時下年輕人無異，卻已累積多年經驗， 皆是不折不扣的「製茶師」。求學期間2人分別學習資訊工程及髮型 設計，畢業後各別於100及103年返鄉，回鄉初期， 父子們都很不適應彼此，爸爸認為只要學好做茶， 不需想點子經營銷售； 兒子們則不捨自家好茶只以大量批發方式出售，以父親本名「 白青長」象徵包種茶職人的精神成立品牌， 設計外包裝並經營粉絲團，讓更多人認識坪林。

白青長茶作坊管理茶園面積4公頃，年產量約6,000斤， 主要生產文山包種茶、蜜香紅茶，除了經營茶葉生產及加工， 近年也結合觀光體驗，串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程， 也開設了茶葉講座課程，讓到訪的遊客實際體驗如何製茶、泡茶、 品茶，透過這一連串產業轉型的過程，也成功說服了評審， 榮獲行政院農業委員會農糧署核定為新北市首家亮點茶莊。

農業局表示，白青長茶作坊近年透過不斷創新， 改善製茶環境成為五星級衛生安全製茶廠，也改善產品包裝、 結合觀光旅遊資源進行茶業推廣，非常不簡單。 新北市也持續輔導在地農友提升技術，並與產區公所、 農會合作廣辦各項推廣活動、競賽， 除輔導產業轉型也提供回鄉從農茶青們有更多交流機會， 而這些好茶也需要民眾支持，春節期間不妨來趟亮點茶莊， 感受坪林在地風光及品嚐文山包種茶。

照片來源：新北市政府農業局提供