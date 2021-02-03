堅持不放棄 倪嘉伶克服聽障深耕創客教育獲行政院模範公務人員

行政院模範公務人員為公務人員最高榮譽，新北市政府 教育局科員倪嘉伶，雖具聽力障礙，但她靠讀唇形溝通， 全心投入深耕新北創客教育，榮獲行政院109年度模範公務人員， 本次全國近35萬公務人員中僅有35人獲獎。她突破障礙、 傑出優異的表現深獲肯定，今（3）日在市政會議獻獎， 與侯友宜市長分享喜悅。

倪嘉伶在教育局已任職8年，目前擔任技職教育科科員， 雖本身有重度聽力障礙，但她突破障礙，積極正向勇於任事， 推動前瞻教育政策，包含爭取全國最多11座自造教育中心、 推動校校有創客，透過創客社團、選修課等方式， 讓孩子從動手作中學習，並連續5年辦理新北創客季多元活動， 讓新北創客教育成為全國創客教育及教育創新的典範。

倪嘉伶在1歲多的時候發高燒導致中耳炎，因而聽覺神經損傷， 造成重度聽力障礙。帶助聽器聽得到聲音， 但不一定分辨的出來聲音來源或高低起伏， 尤其在跟許多人同時溝通時更是無法完整聽取， 在語言學習及口語表達上也相當辛苦。 但她努力運用助聽器輔助搭配唇語溝通、了解對方表達的內容， 克服生活中的困難。

工作上雖然無法接聽電話， 但她會跟對方使用通訊軟體或是電子郵件溝通，長久下來， 學校夥伴有什麼問題都會馬上跟她討論，晚上也熱訊不斷， 大家培養了非常好的默契，甚至在她低潮時， 也會分享教育現場的正面回饋互相激勵；另外因為很怕麻煩別人， 所以反而會花心思去發想如何讓業務更精進、創新，在辦理活動時， 也越來越能使用視覺隨機反應，培養自己對媒體及活動的靈敏度， 隨機應變解決突發狀況。

在推動創客教育的5年中，她說最難忘的， 是去年嚴重特殊傳染性肺炎疫情下，與學校共同發起「 感謝抗疫英雄，自製安全防護面罩」活動， 有超過35所新北市創客社群學校師生響應號召自願加入， 共同動手製作上千個防護面罩，贈送給區公所、醫療院所等， 提供給最前線的服務人員及抗疫人員。 讓她覺得推動創客真的可以讓學校形成一種想得出來就做得出來的學 習氛圍，不僅可以落實於生活，甚至可以幫助很多人，特別感動。

嘉伶說，最想把這個獎項獻給爸媽，從她被發現聽力障礙起， 爸媽花了很多時間嚴格地教她說話，陪她讀書學習， 就算碰壁也仍然不放棄她，也讓她養成了不輕易放棄的執著個性。 而在進入公務生涯中，更感謝他們的體諒， 包容她常常因為投入工作忙得天翻地覆，甚至忍受她熬夜加班， 永遠支持她想做的事。此外最要感謝創客夥伴們跟她一起瘋狂投入， 大家一起為教育奉獻、為學生花心力， 就為了讓更多學生們成為創客人才。

侯友宜市長讚許嘉伶克服困難、鍥而不捨的態度， 在辦理許多重大活動、推動教育政策上都是全心投入， 是公務人員的典範，他也被她的熱情及認真所感動， 能夠獲得全國模範公務人員是很了不起的，希望她繼續努力， 也期許市府同仁持續認真努力、為民服務。