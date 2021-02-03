【春節實施總量管制】國家風景區、觀光遊樂園 達50%乘載量發簡訊示警

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部觀光局今（3）日表示，考量全球COVID-19疫情仍嚴峻，面對即將到來的春節旅遊人潮，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期出遊潮。

觀光局組長莊靜真今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，公布針對春節旅遊人流管制措施，包括各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作，其中封閉型景點遊客量達到50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量達到容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，將進行總量管制分流措施，並以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他週邊景點旅遊。

針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，例如：

麗寶樂園約3萬7500人

六福村主題遊樂園約1萬5000人

九族文化村約1萬5000人

劍湖山世界約1萬5000人

小人國主題樂園約1萬310人

義大世界約7500人

觀光局提醒遊客，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出。同時，也要求各主題樂園連續假期間加強防疫措施，遊客進入園區全程佩戴口罩，並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，異常者禁止進入，備酒精供遊客手部消毒，並在景點設施與主題樂園遊樂設施處，定期環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，加強環境設施清潔消毒頻率。