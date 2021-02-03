台灣、瑞士打造光州雙年展主題館　反思白色恐怖歷史悲劇

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)空總臺灣當代文化實驗場將以「雙迴聲」為題參展光州雙年展，與瑞士並肩推出大會「主題館計畫」，將於2月26日至5月9日展出。

創辦於1995年的光州雙年展（Gwangju Biennale）已成為亞洲最具規模之當代藝術雙年展，受到疫情影響，第13屆雙年展由去年延期至2021年舉辦，空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）將以「雙迴聲」為題參展，與瑞士Pasquart Kunsthaus Centre d’art並肩作為大會之「主題館計畫」（Pavilion Project），主題館計畫於2月26日至5月9日展出。

C-LAB在2018年即受到光州雙年展主席金宣廷（Sunjung KIM）的邀請，以「臺灣C-LAB主題館」參加本屆雙年展的，雙方共同策劃臺灣、韓國兩地藝術家展出。光州雙年展成立宗旨，除透過藝術活動紀念1980年的光州518民主事件，彰顯人權與和平的普世價值之外，並積極以藝術為時代意義與人文價值倡議發聲，發揮文化於當代社會中之觸媒作用，激發創新思維。

「主題館計畫」為光州雙年展的重點展覽館之一，運用具歷史意義的場所為展館，提供韓國與國際藝術家的共創與交流，為這些館所賦予嶄新文化視角，並拓展韓國之國際當代藝術網絡。本次C-LAB「雙迴聲」展館位於紀念光州事件修建而成的亞洲文化殿堂（Asia Culture Center），佔地面積達13.48萬平方公尺，緊鄰當時被民眾佔領為民主抗爭基地的舊全羅南道道廳，現已轉型為518民主和平紀念館。

「雙迴聲」探討臺、韓兩個高度相似的東亞民主國家，在近代史上如雙胞胎一般的歷史命運，兩地自19世紀末以來，皆經過戰爭的殘酷洗禮，上演被殖民、離散、高壓統治的命運。此外，雙邊政府無論在過去的反共立場，甚至是二戰、韓戰之後追求民主化的進程，都像迴聲鏡像般地相似，並映照彼此。

「雙迴聲」試圖帶著觀眾進行一趟自我的省思之旅，透過集合「身體／敘事」、「語言／意識」、「歌謠／詞曲」等在不同時空事件中所指涉的迴聲殘響，在展覽空間中嘗試打造出漸進式的沉浸體驗。

參展作品針對國家暴力、白色恐怖與歷史悲劇等狀態作出反思，無論是藉由回訪事件現場為過去解殖除魅；梳理國家機器針對國民的行為言論制約，或是以歌曲傳唱出人民的精神意志。「雙迴聲」可以說是站立在時代的邊緣之上，打開感官，用身體跟意識匍匐前行，從意識邊緣撐開一片發人深省的迴旋空間；而藝術家們以創作回應歷史敘事的企圖與手法，也讓每一次閱讀歷史的重新迴身，都重重敲響我們意識的回聲。

C-LAB為呼應光州雙年展追求普世人權的精神，更與國家人權博物館共同攜手合作，將綠島人權藝術季的王鼎曄、林羿綺、許家維與安魂工作隊等藝術家的作品，重新製作並移地光州展出。

參展藝術家：王鼎曄，林羿綺，張立人、成媛、芮蘭馨，鄭然斗（韓），李奧森，許家維，鄧兆旻，安魂工作隊（林傳凱、林子寧、李佳泓、辛佩宜、洪瑋玲）

第13屆光州雙年展「臺灣C-LAB主題館—雙迴聲」

展期：2021年2月26日至5月9日

場地：亞洲文化殿堂 ACC Space5

C-LAB官網展訊：https://clab.org.tw/events/13gb_double_echoing/

光州雙年展官網：https://www.gwangjubiennale.org/en/index.do